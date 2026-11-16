Stubb Brüksel\'de Türkiye ile AB ilişkilerinin derinleştirilmesi çağrısı yaptı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri derinleştirme çağrısı yaparak, "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında açık konuşmalıyız. Evet, değerler konusunda bazen ayrışıyoruz fakat çoğu zaman menfaatlerimiz örtüşüyor. Bunun gerçekleştiği alanlarda iş birliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Brüksel'de düzenlenen AB Genişleme Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti. Konuşmasının başında 1999'daki Helsinki Zirvesi sırasında yaşananlara ilişkin bir anekdot paylaşan Stubb, "Her neslin önünde, kendisini tanımlayan bir görev vardır. 1999'da Helsinki'deki Avrupa Konseyi toplantısında bir araya gelen neslin görevi ise Soğuk Savaş'ın neden olduğu bölünmeleri aşmak ve Avrupa'yı yeniden birleştirmekti" dedi. 1999 Helsinki Zirvesi'nin AB'nin bugüne kadar giriştiği en kapsamlı genişleme sürecinin bir parçası olduğunu ve o süreçte 6 ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatıldığını ve Türkiye'ye ilk kez aday statüsü verildiğini anlatan Stubb, "Bunu çok net hatırlıyorum, çünkü yan odada not tutmakla görevliydim. Halen aynı sistem uygulanıyor mu bilmiyorum ama Konsey'in toplantı salonundan biri, yan odaya gelip bilgi verirdi. O dönemde (Javier) Solana, Yüksek Temsilcilik görevine yeni başlamıştı. Ancak henüz iki görevi birden yürütmüyordu; yani Konsey bünyesinde görev yapıyordu. Helsinki, katıldığı ikinci Avrupa Konseyi zirvesiydi" dedi.

Stubb, "Türkiye konusunda nasıl bir tutum alınacağına ilişkin nihai metin üzerinde çalışırken, Türk tarafını Helsinki'ye gelmeye ikna etmemiz gerekiyordu. Bunun üzerine Solana, dönemin Başbakanı Ecevit'i Helsinki'ye gelmeye ikna etmek üzere Ankara'ya gönderildi. Tabii kendisine ait bir uçağı yoktu, bu yüzden Chirac'ın uçağını ödünç aldı. Ancak Ankara'ya vardıklarında Chirac'ın uçağının camı kırıldı. Dolayısıyla dönüşte biraz geciktiler. Yine de Ecevit zamanında geldi. Sonrası ise, bildiğiniz gibi, tarih oldu. Bence Helsinki'de alınan kararlar Avrupa'yı dönüştürdü" dedi.

"2040'ta 40 üye devletten oluşan bir AB düşünün"

Avrupa'nın bugün de benzer bir dönüm noktasında olduğunu ifade eden Stubb, aralarında Türkiye, Azerbaycan, Kanada ve Batı Balkan ülkelerinin de bulunduğu ülkelerin AB üyesi olmaları ve 2040'ta AB'nin 40 üye devletten oluşan büyük bir birlik olmasına yönelik vizyonunu yeniden gündeme getirdi. AB ne kadar büyük olursa küresel ölçekteki güç projeksiyonunun o kadar büyük olacağını savunan Stubb, "2040 yılında 40 üye devletten oluşan bir AB düşünün. Bu, dünyadaki ülkelerin yüzde 20'si demek. İşte güç budur" şeklinde konuştu.

Genişlemeyi AB'nin sahip olduğu en başarılı dış politika aracı olarak tanımlayan Stubb, "Avrupa'nın sürekli kötülenmesinden sıkılmaya başladım. Yıllardır bize Avrupa'nın geride kaldığı, ağırlığını kaybettiği ve Amerikan ve Çin gücünün şekillendirdiği bir dünyada önemsizleşmeye doğru sürüklendiği söyleniyor. Oysa, ülkeler dünyaya bakıp istikrar, öngörülebilirlik, hukukun üstünlüğü, yüksek hayat standartları, güvenlik ve güvenilir ortaklar aradıklarında dönüp yine Avrupa'ya yöneliyorlar" dedi.

Rusya'nın başlattığı savaşın şokuyla birlikte Avrupa'nın askeri gücünü artırdığını ve jeopolitik bir aktör olarak ortaya çıktığını söyleyen Stubb, büyük ve küçük birçok ülkenin Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştığını ve son dönemde tamamlanan ticaret anlaşmalarının bunun delili olduğunu ifade etti. Türkiye ile ilişkilere de değindiği konuşmasında Stubb, "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında açık konuşmalıyız. Evet, değerler konusunda bazen ayrışıyoruz, fakat çoğu zaman menfaatlerimiz örtüşüyor. Bunun gerçekleştiği alanlarda iş birliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"İngiltere ile birlikte çalışacak, daha derin bir stratejik ortaklık ve gelecekte muhtemel üyelik dahil bütün seçenekleri açık tutacağız"

İngiltere'nin AB'ye yeniden üye olmasına da destek veren Finlandiyalı lider, "İngiltere ile birlikte çalışacak, daha derin bir stratejik ortaklık ve gelecekte muhtemel üyelik dahil bütün seçenekleri açık tutacağız. Şahsen Başbakan Burnham'ın bu meseleyi cesaretle ele almasını takdir ediyorum" şeklinde konuştu. Hem AB üyesi devletlere hem de aday ülkelere "büyük düşünme" çağrısı yaptığı konuşmasında Stubb, "Esnek ve kademeli bütünleşmeyle birlikte genişleme, bir kez daha çağımızın temel stratejik projelerinden biri haline gelmeli. Avrupa'nın bugün her zamankinden daha güçlü bir konumda olduğunu düşünüyorum. Bu yolda ilerlemeye devam edelim" dedi.

Marta Kos: "Genişleme sürecinde son 25 yılın en yüksek ilerlemesi kaydedildi"

Açılışta konuşan Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos, "Avrupa'nın birleşmesini tamamlama" çağrısı yaptı. Avrupa'da siyasetin genişleme sürecine geri döndüğüne dikkat çeken Kos, "Avrupa'nın geleceğini şekillendirmek istiyorsak, birleşmesini tamamlamamayı göze alabilir miyiz?" ifadelerini kullandı. AB'nin genişleme sürecinde son 25 yılın en yüksek ilerlemesinin kaydedildiğine de dikkat çeken Kos, "Genişleme, önümüzdeki on yıllar boyunca barışı, özgürlüğü ve refahı güvence altına almak için Avrupa'nın geleceğini nasıl şekillendireceğimize ilişkin çok daha geniş bir tartışmanın yeniden parçası haline geldi" dedi. Kos, Rusya'nın aday ülkelere zarar vermeyi hedeflediğini ve Avrupa'nın birleşme sürecini tersine çevirmek istediğini de ileri sürdü.

Von der Leyen: "Uzun yıllardan sonra ilk kez önümüzde gerçek bir genişleme ihtimali var"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin önünde uzun bir aradan sonra tekrar genişleme fırsatı bulunduğunu söyledi. Von der Leyen, "Uzun yıllardan sonra ilk kez önümüzde gerçek bir genişleme ihtimali var. Karadağ, katılım müzakerelerinde bitiş çizgisine yaklaşıyor. Arnavutluk etkileyici bir ilerleme kaydediyor. Hem Moldova hem de Ukrayna, olağanüstü baskılara rağmen Avrupa yolunda ilerliyor" dedi. AB'nin daha büyük bir birlik olması ve karar alma sürecini hızlandırması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, genişlemenin güvenlik boyutuna da dikkat çekti. Von der Leyen, "Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Birliğimizin dışında kalsaydı, Rusya'nın saldırganlığıyla başa çıkmak için daha iyi bir konumda mı olurduk? Kıtamız daha güvenli mi olurdu? Dünyada daha fazla nüfuzumuz mu olurdu? Yanıt açıkça hayır" ifadelerini kullandı.