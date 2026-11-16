Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti - Son Dakika
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Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

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Afrika\'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti
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Afrika ülkesi Zambiya, altın başta olmak üzere bakır ve gümüş gibi değerli madenleriyle dünya devlerinin radarına girdi. Ülkenin 644 milyar dolar değerinde olduğu öne sürülen yer altı kaynakları, yabancı yatırımcıların iştahını kabarttı. Altın ve diğer maden rezervlerine yönelik ilgi artarken, Afrika'nın en büyük yatırım fonlarından biri için yaklaşık 100 milyar dolarlık taahhütte bulunulduğu iddia edildi.

Afrika'nın önemli maden üreticilerinden Zambiya, sahip olduğu doğal kaynaklarla küresel yatırım rekabetinin merkezine yerleşti. Bakır başta olmak üzere altın, kobalt, nikel ve manganez gibi madenlere sahip olan ülke, özellikle elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve yapay zekâ altyapılarında kullanılan ham maddeler açısından stratejik önem taşıyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre ABD, Çin, Kanada, Hindistan ve Körfez ülkelerinden yatırımcılar, Zambiya'nın maden sektöründeki fırsatları değerlendirmek için harekete geçti.

MADENCİLİĞE 12 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, 2022 yılından bu yana ülkenin madencilik sektörüne 12 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı.

Yatırımcılar arasında Kanadalı First Quantum Minerals ve Barrick Mining Corporation, Hindistan merkezli Vedanta Resources ve Çinli China Nonferrous Metal Mining Group bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli International Resources Holding ise Mopani Copper Mines şirketine 1,1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunarak işletmenin yüzde 51 hissesini aldı.

BAKIR ÜRETİMİNİ ÜÇ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Zambiya hükümeti, son yıllarda yıllık 1 milyon tonun altında seyreden bakır üretimini 2031 yılına kadar 3 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Dünya Bankası verilerine göre ülke, dünya bakır rezervlerinin yaklaşık yüzde 2'sine sahip. Zambiya'nın maden zenginliği, elektrikli araç bataryalarından enerji iletim hatlarına kadar çok sayıda sektörde kullanılan ham maddeler nedeniyle giderek daha fazla önem kazanıyor.

Hükümet, yalnızca ham madde ihracatını artırmakla kalmayıp madenlerin ülke içinde işlenmesini ve sanayi üretiminin geliştirilmesini de amaçlıyor.

250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM HEDEFİ

Zambiya hükümeti, Dünya Bankası ile yürütülen yeni madencilik ortaklığı kapsamında 2031 yılına kadar 250 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturmayı hedefliyor.

Plan kapsamında 100 bin kişinin doğrudan madencilik sektöründe, 150 bin kişinin ise madencilikle bağlantılı diğer alanlarda istihdam edilmesi öngörülüyor.

Yatırımların enerji, ulaşım, maden işleme ve yerel sanayi alanlarında da ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

MADEN ZENGİNLİĞİNE RAĞMEN YOKSULLUK SÜRÜYOR

Zambiya'nın doğal kaynakları uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerken, ülkenin ekonomik sorunları da tartışılıyor.

AFP'nin haberine göre yaklaşık 21 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 70'inden fazlası yoksulluk içinde yaşıyor.

Madencilik yatırımlarının artmasına rağmen çalışanların koşullarında yeterli iyileşme sağlanamadığı yönündeki eleştiriler sürerken, maden faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri de endişe yaratıyor.

Uzmanlar, Zambiya'nın doğal kaynaklarından elde ettiği gelirlerin yalnızca yabancı yatırımcılara değil, yerel halka da ekonomik fayda sağlaması gerektiğini vurguluyor.

ZambiyaEkonomiAfrikaGümüşDünyaMadenSon Dakika

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