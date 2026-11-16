ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi

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ABD\'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan\'dan ilk açıklama geldi
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28 yorum

JPMorgan, Bank of America, U.S. Bank ve Wells Fargo'nun internet ve mobil bankacılık hizmetlerine sabah saatlerinden beri erişilemiyor; müşteriler hesaplarına giremiyor, para transferleri aksıyor. JPMorgan Chase teknik bir sorun yaşandığını doğruladı. Amerikan basınındaki ilk bilgilere göre olay siber saldırı değil.

ABD'de geçtiğimiz günlerde hava trafiğinin tamamen durmasının ardından bu kez de bankacılık sistemleri çöktü.

BANKALARIN UYGULAMALARINA GİRİLEMİYOR

Ülkenin en büyük finans kuruluşları arasında yer alan JPMorgan, Bank of America, U.S. Bank ve Wells Fargo'nun internet ve mobil bankacılık hizmetlerinde sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca müşteri hesaplarına giriş yapamazken, para transferlerinde de aksamalar meydana geliyor. Kullanıcılar özellikle internet bankacılığına giriş yapamadıklarını, hesap bakiyelerini görüntüleyemediklerini ve bazı bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini belirtti.

JP MORGAN, SORUNU DOĞRULADI

Kesintilerin neden kaynaklandığına dair bankalardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Amerikan medyasından CNBC'in haberine göre, JPMorgan Chase teknik bir sorun yaşandığını doğrulayıp ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığını duyururken, Amerikan basınında yer alan ilk bilgilerde olayın bir siber saldırı olmadığı belirtildi. 

EN FAZLA ŞİKAYET JP MORGAN'DA

ABD basınında yer alan haberlere göre, en fazla şikâyet JPMorgan Chase’in bankacılık hizmetleri için geldi. Downdetector üzerinden sabah saatlerinde 2 bini aşkın kullanıcı sorun bildirdi. New York Post ise Chase için 3 bin 300'ü aşan, Bank of America ve Wells Fargo için toplam yaklaşık 800 bildirim kaydedildiğini aktardı.

Kullanıcıların şikâyetleri ağırlıklı olarak internet bankacılığına giriş, hesap bilgilerine ulaşma ve mobil uygulama hizmetleri üzerinde yoğunlaştı.

BİR PROBLEM DE MİCROSOFT'TA

Bankaların yanı sıra Microsoft'ta da sorunlar baş gösterdi. Microsoft hizmetlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Outlook ve Microsoft 365 kullanıcıları platformlara erişmekte güçlük çekiyor.

Okurların en beğendiği yorum

“yeni bir şeyler deneniyor yine yakındır kokusunun çıkması”

Tüm yorumlar (28)
Amerika Birleşik DevletleriBank Of America Corp.Jp Morgan Chase BankWells FargoEkonomiGüncelBankaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (28)

  • brnbs ncl brnbs ncl:
    yeni bir şeyler deneniyor yine yakındır kokusunun çıkması 13 0
  • Sadrettin Kando Sadrettin Kando:
    yapay zekayı dünyaya kendinizi köle etmek için ürettiniz ama Çinli ve Kuzey Koreli hackerlar sizi kendi silahınızla vuruyor bence bu daha bir başlangıç 12 0 Yanıtla
  • Ali Kerem Ali Kerem:
    ahaaaa süper gümüş ezikler 5 0
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Kendileri yapıyorlar, hem yazıyorlar hemde oynuyorlar, olaya biraz büyük bakın. 1 0
  • Mustafa Gücük Mustafa Gücük:
    şeytan ABD tüm dünyada şalteri indirecekkkk... 4 0 Yanıtla
  • Nuri Aydemir Nuri Aydemir:
    dünya genelinde büyük kırızler patlak verecek bankalarda parası olan acilen paralarını çeksin el koyacaklar kiriz kapıda benden söylemesin .. 1 3 Yanıtla
    Murat Bulut Murat Bulut:
    akbaba 1 0
    Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    mevduat faizi hariç normal hesaplarda dediğiniz olabilir ama vadeli hesaba dokunamaz kimse dekontunuveya hesap cüzdanını al cebine koy sıkıntı yok devam 0 0
    mehmet ordu mehmet ordu:
    :)) türklerin sıkıntısı yok çünkü paramız yok banka kart borçlarımız var sistem çökerse 10 numara 0 0
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