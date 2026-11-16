ABD\'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan\'dan ilk açıklama geldi

ABD'de geçtiğimiz günlerde hava trafiğinin tamamen durmasının ardından bu kez de bankacılık sistemleri çöktü.

BANKALARIN UYGULAMALARINA GİRİLEMİYOR

Ülkenin en büyük finans kuruluşları arasında yer alan JPMorgan, Bank of America, U.S. Bank ve Wells Fargo'nun internet ve mobil bankacılık hizmetlerinde sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca müşteri hesaplarına giriş yapamazken, para transferlerinde de aksamalar meydana geliyor. Kullanıcılar özellikle internet bankacılığına giriş yapamadıklarını, hesap bakiyelerini görüntüleyemediklerini ve bazı bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini belirtti.

JP MORGAN, SORUNU DOĞRULADI

Kesintilerin neden kaynaklandığına dair bankalardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Amerikan medyasından CNBC'in haberine göre, JPMorgan Chase teknik bir sorun yaşandığını doğrulayıp ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığını duyururken, Amerikan basınında yer alan ilk bilgilerde olayın bir siber saldırı olmadığı belirtildi.

EN FAZLA ŞİKAYET JP MORGAN'DA

ABD basınında yer alan haberlere göre, en fazla şikâyet JPMorgan Chase’in bankacılık hizmetleri için geldi. Downdetector üzerinden sabah saatlerinde 2 bini aşkın kullanıcı sorun bildirdi. New York Post ise Chase için 3 bin 300'ü aşan, Bank of America ve Wells Fargo için toplam yaklaşık 800 bildirim kaydedildiğini aktardı.

Kullanıcıların şikâyetleri ağırlıklı olarak internet bankacılığına giriş, hesap bilgilerine ulaşma ve mobil uygulama hizmetleri üzerinde yoğunlaştı.

BİR PROBLEM DE MİCROSOFT'TA

Bankaların yanı sıra Microsoft'ta da sorunlar baş gösterdi. Microsoft hizmetlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Outlook ve Microsoft 365 kullanıcıları platformlara erişmekte güçlük çekiyor.