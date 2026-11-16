Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

SARIGÜL SORUŞTURMASINDA 9 TUTUKLAMA DAHA

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

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