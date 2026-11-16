Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı - Son Dakika
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Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı

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Yusuf Demir\'e Rapid Wien\'den 2031\'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
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4 yorum

Galatasaray'dan ayrılıp altyapısından yetiştiği Rapid Wien'e dönen 23 yaşındaki Yusuf Demir, kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon 19 resmi maçta 7 gol, 8 asist üreten futbolcunun sözleşmesi 2031 yazına kadar uzatıldı. Sportif Direktör Markus Katzer, "Yusuf'un performansı hepimizi gururlandırıyor" dedi.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra altyapısından yetiştiği eski kulübü Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, Avusturya'da adeta küllerinden doğdu. 

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sergilediği etkileyici performansla yeniden takımının vazgeçilmezleri arasına giren 23 yaşındaki futbolcu, kulübüyle 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

19 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezonun şubat ayında sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini feshederek Rapid Wien ile 1,5 yıllık kontrat imzalayan Yusuf Demir, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Avusturya temsilcisinin formasıyla bu sezon 19 resmi müsabakada sahaya çıkan genç yetenek, rakip fileleri 7 kez havalandırırken 8 de asist yaparak toplam 15 gole doğrudan etki etti. Bu çıkışıyla yıllar sonra Avusturya Milli Takımı'ndan da yeniden davet alan Yusuf, formunun karşılığını yeni sözleşmeyle aldı.

Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı

2031 YILINA KADAR AVUSTURYA'DA

Rapid Wien Kulübü yaptığı resmi açıklamayla, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2031 yazına kadar uzatıldığını duyurdu. İmza töreninin ardından konuşan Rapid Wien Sportif Direktörü Markus Katzer, Yusuf Demir'e duydukları güvenin altını çizerek, "Yusuf'un performansı hepimizi gururlandırıyor. Milli takım kampına katılmadan önce bu süreci tamamladığımız için mutluyum. Mevcut formunu koruyacağına ve hırsıyla kendini daha da geliştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YUSUF DEMİR: ''BANA DUYULAN GÜVEN BÜYÜK BİR TAKDİR''

Yeni sözleşmesiyle geleceğini uzun vadeli olarak kulübüne bağlayan Yusuf Demir ise duyduğu memnuniyeti "Sportif yönetimin bana duyduğu bu güven hepimiz için büyük bir takdir göstergesi. Takım olarak kendimizi geliştirmeye ve taraftarlarımızla birlikte büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz." sözleriyle anlattı. 

GalatasarayYusuf DemirRapid WienFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • vedat cici vedat cici:
    hadi okan açıkla bunu 2 1
  • p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    Okan buruk’un harcadığı isimlerden… 2 1
  • Fethi Celik Fethi Celik:
    Gelmeyin Türkiye ye büyüdügünüz yerde devlette oynayin Türkiye de kayboluyorsumuz maglesef 2 0
  • domates biber domates biber:
    tarlada kazmaya ihtiyaç var 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı - Son Dakika
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