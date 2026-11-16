Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum

Real Madrid forması giyen milli futbolcu ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırdı.

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. 21 yaşındaki genç yıldızın sürücü belgesi almak için ehliyet kursuna kayıt yaptırdığı belirtildi. 

SÜRÜCÜ KURSUNA YAZILDI

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Arda Güler, bugüne kadar şehir içi ulaşımını özel şoför eşliğinde gerçekleştiriyordu. Genç futbolcunun ehliyet alma kararıyla birlikte sürücü kursuna yazılarak bu alışkanlığını değiştirmeye hazırlandığı görüldü.

Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Arda Güler'in direksiyon başına geçme isteği aslında daha eskiye dayanıyor. Milli yıldız, 30 Mayıs 2024 tarihinde İspanyol basınına verdiği bir röportajda, Valdebebas Tesisleri'ne özel şoförüyle gidip geldiğini ifade etmiş ve yoğun temposundan fırsat bulduğu ilk anda ehliyet alma hayalini dile getirmişti.

Real MadridArda GülerFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Tunahan Ender Tunahan Ender:
    Arda arabayı iyi kullanamaz 0 2
  • Serkan Aygun Serkan Aygun:
    İyi de ehliyetin kadınla alakası ne 2 0
  • Murat Tefek Murat Tefek:
    Tunahan Ender bey,yorumunuzu beğenmeyen benim,Serkan Aygün bey yorumunuzu beğendim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt "CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu Oğlundan bahsederken konuşamadı Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 20:21:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android