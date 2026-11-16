Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. 21 yaşındaki genç yıldızın sürücü belgesi almak için ehliyet kursuna kayıt yaptırdığı belirtildi.

SÜRÜCÜ KURSUNA YAZILDI

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Arda Güler, bugüne kadar şehir içi ulaşımını özel şoför eşliğinde gerçekleştiriyordu. Genç futbolcunun ehliyet alma kararıyla birlikte sürücü kursuna yazılarak bu alışkanlığını değiştirmeye hazırlandığı görüldü.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Arda Güler'in direksiyon başına geçme isteği aslında daha eskiye dayanıyor. Milli yıldız, 30 Mayıs 2024 tarihinde İspanyol basınına verdiği bir röportajda, Valdebebas Tesisleri'ne özel şoförüyle gidip geldiğini ifade etmiş ve yoğun temposundan fırsat bulduğu ilk anda ehliyet alma hayalini dile getirmişti.