Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi - Son Dakika
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Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi

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Tera\'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale\'ye de verildi
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11 yorum

Fon soruşturmasında tutuklanan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesinde Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale ile ilgili çok konuşulacak iddia yer aldı. Parlakaç ifadesinde, "Abdulkadir Özkan bir toplantıda 500 bin dolar para istedi. Bu paranın bir kısmını Ümit Özlale'ye vereceğini söyledi. Bunun nedeni muhalefetin de bir şekilde ses çıkarmadan Emre Tezmen ve Tera'yı desteklemesi, ilişkilerini iyi tutması içindi." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tera Holding Yönetim kurulu üyesi Gürkan Parlakaç’ın savcılık ifadesindeki iddialar dikkat çekti. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Parlakaç, aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan yöneticilerden Abdulkadir Özkan’ın bir toplantıda 500 bin dolar istediğini öne sürdü. Parlakaç ifadesinde, Özkan’ın bu paranın bir kısmını muhalefetin sessiz kalması ve şirket yönetimiyle ilişkilerini iyi tutması amacıyla Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’ye vereceğini söylediğini iddia etti.

"EMRE TEZMEN VE TERA'NIN REKLAMI İÇİN HEDİYELER VE ELDEN PARALAR VERİLDİ"

Doğan'ın haberinde şu ifadeler yer aldı: "Siyasetle bağlantılı olup köşe yazarlığı yapanlar ve ekonomiye ilişkin haber gazeteciliği yapanlara yönelik Emre Tezmen'in ve Tera grubunun reklamının yapılması için hediyeler ve elden paralar verildi.

Bunlardan özellikle siyaset bağlantılı olan kişilerde XXX XXX ve Ümit Özlale ismini duydum. Bunu Emre Tezmen toplantı esnasında söyledi. Burada toplantıda Abdulkadir Özkan'da vardı. Abdulkadir Özkan'ın da geçmişi gazeteciliktir diye biliyorum. Hatta o toplantıda iktidar partisinden ve muhalefet partilerinden birilerini yanımızda tutmakta fayda var. Her iki kesimle de bağlantılarım çok iyi dedi.

"ABDULKADİR ÖZKAN 500 BİN DOLAR İSTEDİ"

Burada Abdulkadir Özkan, XXX XXX ve Ümit Özlale isminden bahsetti. Hatta Ümit Özlale hali hazırda Yeni Parti milletvekili diye biliyorum. O toplantıda Abdulkadir Özkan 500 Bin Dolar para istedi, bu parayı bahsetmiş olduğum XXX XXX ve Ümit Özlale isimli kişilere vereceğini söyledi.

"ÜMİT ÖZLALE'YE NE KADAR VERDİ BİLMİYORUM"

Ümit Özlale'ye bu 500 Bin Dolar içerisinden ne kadar verdi bilmiyorum. Fakat Ümit Özlale'ye verilmesindeki sebep muhalefetinde bir şekilde ses çıkarmadan Emre Tezmen ve Tera'yı desteklemesi, ilişkilerini iyi tutması içindi.

XXX XXX'a ise gerek sosyal medyada gerekse gazetede etkileşimi çok olduğu için Emre Tezmen ve Tera grubunu iyi bir şekilde reklamlaması için para verilmişti. Bunları bana Emre bizzat söyledi. Bu paranın ne zaman verildiği hususunda net bir şey söyleyemem fakat parça parça sürekli dağıtıldığını Emre bana söylüyordu. Yani buna 2026 yılının başından itibaren de denilebilir.

Ayrıca yine ekonomi alanında haber yapan gazetecilere de 100 Bin Dolar para ve pahalı hediyeler gönderildi. Bunların içerisinde çantalar, mücevher tarzında hediyeler gönderildi."

Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden
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“at yalanı,yersen…!”

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    Yorumlar (11)

  • Okur 8868 Okur 8868:
    at yalanı,yersen…! 4 3 Yanıtla
    b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    ülkede Yeniden Refah Partisi hariç kimseye güvenmiyorum artık 0 1
  • Defenestration Enjoyer Defenestration Enjoyer:
    bu gerçekten lale...ne lalesiyse 4 1
  • Unreal Unreal:
    Kimin eli kimin cebinde belli değil diyeceğim de ,vtandaşın cebinde olduğu belli. İnsanlar kendi gibi olan kullara taptıkça ve peşinde ahmakça koştukça her türlü dalavereyi görürüz. 1 1
  • levent deliceo levent deliceo:
    Paçayı kurtarmak için konuyu sulandırmaya çalışıyor. Delil yok. "Öyle olduğunu danıyorum, öyle olduğunu umuyorum." Hadi laaan. Belge göster bize. Güya sizden rüşvet alan adam ekranlara çıkacak sizin iliğinizi pazara çıkaracak! Sen bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun. 2 0 Yanıtla
  • mesut öztaş mesut öztaş:
    Bunu göremeyen kordur 0 1 Yanıtla
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