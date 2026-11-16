Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı - Son Dakika
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Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı

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Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
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3 yorum

Almanya’nın Marl kentinde 10 aile, yıllardır evlerine girmek için kullandıkları çıkmaz sokağın bir emlakçı tarafından satın alınmasıyla şoke oldu. Tapudaki 51 yıllık bir ihmalden yararlanan emlakçı, ev sahiplerinden yolu kullanabilmeleri için yıllık 870 Euro kira ya da 29 bin Euro satın alma bedeli talep etti. "Şantaj" tepkisi gösteren mahalle sakinleri ise hukuki mücadele başlattı.

Almanya'nın Marl kentinde yaşayan 10 aile, yıllardır evlerine ulaşmak için kullandıkları yolun bulunduğu bir sokağın emlakçı tarafından satın alınmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Hamburg'da yaşayan emlakçı Martin Neumann, yolun kullanımı için yıllık toplam 870 euro talep ederken, yolu 29 bin euroya satın alma seçeneği de sundu. Mahalle sakinleri hukuki mücadele başlattı.

EVLERİNE GİREBİLMEK İÇİN PARA İSTEDİ

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Marl kentinde yaşanan olay, 10 sıra evin bulunduğu Röttgersbank çıkmaz sokağında ortaya çıktı.

Hamburg'da yaşayan emlakçı Martin Neumann, evlerin önünden geçen özel yolu satın aldıktan sonra mahalle sakinlerine birer mektup gönderdi. Nisan ayında gönderilen mektuplarda, yolu kullanmaya devam etmek isteyenlere ortak kullanım sözleşmesi teklif edildi.

Buna göre 10 aile, yolun kullanım hakkı için yıllık toplam 870 euro kira ödeyecek. Alternatif olarak yolun tamamını 29 bin euro karşılığında satın alabilecekler.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Yıllardır kullandıkları yol için kendilerinden para istenmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, yaşananları kabul edilemez buldu.

Bir mahalle sakini, durumu "şantaj" olarak değerlendirdi. Bir başka sakin ise ilk mektubu aldığında bunun şaka olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ev sahiplerinin yaklaşık yarısı, haklarını korumak amacıyla ortak bir avukatla çalışmaya başladı. Avukat, yolun satışının hukuki geçerliliğini ve mahalle sakinlerinin kullanım hakkı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı

1975 YILINDAKİ NOTER HATASI İDDİASI

Olayın arkasında 1975 yılında yapılan bir noter hatası olabileceği değerlendiriliyor.

İddiaya göre söz konusu yol, o dönemde evlerin sahiplerine devredilmek üzere düzenlenen noter sözleşmesine dahil edildi. Ancak devir işleminin tapu siciline bildirilmediği ve mülkiyet kaydının güncellenmediği öne sürüldü.

Aradan geçen yılların ardından yolun mülkiyet kaydında yaşanan bu eksiklik, emlakçının satın alma işlemini gerçekleştirmesine zemin hazırlamış olabilir.

Mahalle sakinlerinin avukatı, tapu kayıtlarını ve geçmişteki devir belgelerini inceleyerek kullanım hakkının hukuki durumunu araştırıyor.

AYNI YÖNTEMİ 20-25 YERDE DAHA UYGULAMIŞ

Emlakçı Martin Neumann'ın bu tür işlemleri ilk kez gerçekleştirmediği de ortaya çıktı.

Neumann, Marler Zeitung'a yaptığı açıklamada Almanya'nın farklı bölgelerinde 20 ila 25 noktada benzer şekilde yol satın aldığını söyledi. Satın alma işlemlerinin yasal olduğunu savunan emlakçı, tapu kayıtlarında kendisinin mülk sahibi olarak göründüğünü belirtti.

Mahalle sakinlerinin "yol kesicilik" suçlamalarına ise başkasının mülkünü kullanmak isteyenlerin bu ifadeyi kullanmasını anlayamadığını söyleyerek karşılık verdi.

AlmanyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yunus keleş Yunus keleş:
    emlakçı kesin türktür 0 2
    Fatih Tasti Fatih Tasti:
    sen almanlarin cakalini bilmiyorsun tabii herseyi kendi halkinaninsanina reva goruyorsun sovmeye degmezsin kucuk insan 0 0
  • Muammer yeşil Muammer yeşil:
    Emlakçı kayserili olabilir 1 0
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