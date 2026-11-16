Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı

Konya’da yaklaşık 9 yıldır süren ve Yargıtay’ın “rıza var” kararıyla kamuoyunun gündemine gelen davada son nokta konuldu. Ancak Yargıtay’ın onadığı karar, sanığın ölümü nedeniyle tebliğ edilemedi.

KARAR TEBLİĞ EDİLEMEDİ

Habertürk'ün haberine göre, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Süleyman Işık hakkında verdiği 55 yıllık hapis cezasını onadı. Karar, Işık’a tebliğ edilemedi. Işık’ın ikamet adresinde de bulunamaması üzerine yapılan araştırmada, 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararında, Işık’ın dini argümanları kullanarak mağdurların onay vermesini sağlamaya yönelik bir plan uyguladığını değerlendirdi. Daire, bu planın aşama aşama ve uzun zamana yayılarak, giderek derinleşen aldatıcı taktiklerle hayata geçirildiğine hükmetti.

BİMER BAŞVURUSUYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, 2017 yılında Işık’ın sohbetlerine katılan bir kişinin dönemin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurmasıyla ortaya çıktı. Başvuruda, kendisini bir tarikatın Konya şeyhi olarak tanıtan Işık’ın bazı erkeklere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Işık, 2008-2017 yılları arasında yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

“İFTİRA ATILDI” DEDİ, 62 YIL 3 AY CEZA ALDI

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Işık, suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu. Mahkeme, Aralık 2018'de Işık’ı 5 kişiye yönelik “cinsel istismar” suçundan 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Işık’a, el konulan bilgisayarındaki görüntüler nedeniyle “müstehcenlik” suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY “RIZA VAR” DİYEREK BOZDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 11 Şubat 2021'de eylemlerin mağdurların rızasıyla gerçekleştiği değerlendirmesiyle kararı bozdu ve Işık’ın beraatine hükmetti. Işık, aynı gün tahliye edildi.

YENİDEN YARGILANDI, 55 YIL HAPİS ALDI

Bozma kararının ardından dosya yeniden Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mağdurlardan birinin karara süresinde itiraz etmemesi üzerine yargılama, 4 kişiye yönelik suçlamalar üzerinden sürdü. 1 Ekim 2021'deki duruşmada da suçlamaları reddeden Işık, beraatini talep etti. Mahkeme, Işık’ı 4 kişiye yönelik “cinsel istismar” suçundan toplam 55 yıl hapis cezasına çarptırdı. Işık, bu karardan sonra tutuklanmadı.

Dosya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin onama kararıyla sona erdi.