Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı - Son Dakika
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Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı

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Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı
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16 yorum

Konya’da kendisini şeyh olarak tanıtan Süleyman Işık’a, 4 erkeğe yönelik “cinsel istismar” suçundan verilen 55 yıl hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı. Ancak karar Işık’a tebliğ edilemedi. Yapılan araştırmada Işık’ın 4 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Işık, ilk yargılamada 5 erkeğe yönelik eyleminden dolayı aldığı 62 yıl 3 aylık cezanın Yargıtay’ın “rıza” gerekçesiyle bozmasıyla 2021'de tahliye edilmişti.

Konya’da yaklaşık 9 yıldır süren ve Yargıtay’ın “rıza var” kararıyla kamuoyunun gündemine gelen davada son nokta konuldu. Ancak Yargıtay’ın onadığı karar, sanığın ölümü nedeniyle tebliğ edilemedi.

KARAR TEBLİĞ EDİLEMEDİ

Habertürk'ün haberine göre, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Süleyman Işık hakkında verdiği 55 yıllık hapis cezasını onadı. Karar, Işık’a tebliğ edilemedi. Işık’ın ikamet adresinde de bulunamaması üzerine yapılan araştırmada, 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararında, Işık’ın dini argümanları kullanarak mağdurların onay vermesini sağlamaya yönelik bir plan uyguladığını değerlendirdi. Daire, bu planın aşama aşama ve uzun zamana yayılarak, giderek derinleşen aldatıcı taktiklerle hayata geçirildiğine hükmetti.

BİMER BAŞVURUSUYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, 2017 yılında Işık’ın sohbetlerine katılan bir kişinin dönemin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurmasıyla ortaya çıktı. Başvuruda, kendisini bir tarikatın Konya şeyhi olarak tanıtan Işık’ın bazı erkeklere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Işık, 2008-2017 yılları arasında yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

“İFTİRA ATILDI” DEDİ, 62 YIL 3 AY CEZA ALDI

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Işık, suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu. Mahkeme, Aralık 2018'de Işık’ı 5 kişiye yönelik “cinsel istismar” suçundan 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Işık’a, el konulan bilgisayarındaki görüntüler nedeniyle “müstehcenlik” suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY “RIZA VAR” DİYEREK BOZDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 11 Şubat 2021'de eylemlerin mağdurların rızasıyla gerçekleştiği değerlendirmesiyle kararı bozdu ve Işık’ın beraatine hükmetti. Işık, aynı gün tahliye edildi.

YENİDEN YARGILANDI, 55 YIL HAPİS ALDI

Bozma kararının ardından dosya yeniden Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mağdurlardan birinin karara süresinde itiraz etmemesi üzerine yargılama, 4 kişiye yönelik suçlamalar üzerinden sürdü. 1 Ekim 2021'deki duruşmada da suçlamaları reddeden Işık, beraatini talep etti. Mahkeme, Işık’ı 4 kişiye yönelik “cinsel istismar” suçundan toplam 55 yıl hapis cezasına çarptırdı. Işık, bu karardan sonra tutuklanmadı.

Dosya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin onama kararıyla sona erdi.

Okurların en beğendiği yorum

“Tarikatlerin çok sıkı denetlenmesi gerekli,zaten holding olmuşlar!!Fakir halkı ve fakirlerin çocuklarını sömürmek üzere kurulmuş tarikatler,İslamla uzaktan…”

Tüm yorumlar (16)
Süleyman IşıkCeza DairesiYargıtayMahkemeGüncelGündemKonyaCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (16)

  • gurkanh328 gurkanh328:
    badelemis mi erkekleri sorarsan seh müslüman bunlara izin verenler 25 yıldır iktidarda 4 7 Yanıtla
    Cabbar aga Cabbar aga:
    yani senin mantiginla kilisede papazlarin tecavuz edip oldurdugu yüzlerce çocuk ne olacak 0 1
    şahabettin Ayyıldız şahabettin Ayyıldız:
    Cabbar ağa müslüman olmak ayrı papaz in yaptıkları ayrı yani ne alaka 0 0
  • mücahid mücahid:
    Tarikatlerin çok sıkı denetlenmesi gerekli,zaten holding olmuşlar!!Fakir halkı ve fakirlerin çocuklarını sömürmek üzere kurulmuş tarikatler,İslamla uzaktan yakından alakaları yok!! 5 1 Yanıtla
    şahabettin Ayyıldız şahabettin Ayyıldız:
    Tebrik ederim genelde böyle yorumlar yapmazdın 1 0
  • Martin Sikertel Martin Sikertel:
    Ne o lan laik laik diye hönkürenler; bu da mı laik? 3 2
  • Özcan Güney Özcan Güney:
    Bu laikler varya,hep onların suçu 2 0 Yanıtla
  • erginersoy26 erginersoy26:
    Ölmüş hangi yurtdışı 2 0 Yanıtla
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