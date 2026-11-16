Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede

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Fenerbahçe\'de Lukaku\'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
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Fenerbahçe\'de Lukaku\'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun atletik futbolculara yönelik açıklamalarının ardından sarı-lacivertlilerin forvet transferinde Amedspor forması giyen Gift Orban ile 1. Lig ekibi Bursaspor'da oynayan Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldığı öne sürüldü. İki oyuncu da kendi liglerinde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun takımın fizik gücü ve atletizm seviyesine dikkat çeken açıklamalarının ardından ara transfer dönemi stratejisi netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku'nun sergileyeceği performansa göre hücum hattına daha dinamik ve atletik bir golcü takviyesi yapılması gündeme geldi.

DÖRT BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Emre Belözoğlu'nun modern futbolda atletik oyuncuların belirleyici rolüne vurgu yapmasıyla birlikte yönetim devre arası operasyonunun düğmesine bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper, sağ bek, merkez orta saha ve santrfor mevkilerine takımın temposunu yukarı çekecek isimlerin kazandırılması hedefleniyor. Özellikle orta saha kurgusunda hem yüksek dinamizme sahip hem de oyun kurma becerisi öne çıkan oyuncular üzerinde duruluyor.

Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede

LUKAKU'NUN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Hücum hattındaki planlamada ise gözler Romelu Lukaku'ya çevrilmiş durumda. Belçikalı yıldızın gol yollarında beklentilerin altında kalması halinde, sarı-lacivertlilerin daha hareketli ve atletik bir forvet profiline yöneleceği ifade ediliyor. 

Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede

ORBAN VE IHEANACHO LİSTEDE

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer listesine Süper Lig ekibi Amedspor'un formasını giyen Gift Orban ile 1. Lig'de Bursaspor'da oynayan Kelechi Iheanacho'yu dahil ettiği öğrenildi. İki oyuncu da mevcut olarak kendi liglerinde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Gift Orban
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Kelechi Iheanacho
Emre BelözoğluRomelu LukakuFenerbahçeBursasporFutbolSporSon Dakika

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