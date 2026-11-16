Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı - Son Dakika
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Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı

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Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
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Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
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Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, oğlu Cem Masis'in büyüme sürecinde yaşadığı annelik duygularını anlattığı sırada canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Bir zamanlar her şeyden korumaya çalıştığı oğlunun yıllar içinde kendisini koruyan birine dönüşmesini anlatan sanatçının sözleri, programda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Türk müziğinin usta sanatçısı Nükhet Duru, katıldığı televizyon programında oğlu Cem Masis ile olan ilişkisini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Bir annenin çocuğunu büyütürken geçirdiği değişimi anlatan sanatçı, oğlunun artık kendisini koruduğunu fark ettiği anları paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİR GÜN ONUN SENİ KORUDUĞUNU GÖRÜYORSUN"

Bloomberg HT ekranlarında Gözde Atasoy'un sunduğu "İşin Zirvesinde" programına konuk olan Nükhet Duru, annelik deneyiminden ve oğlu Cem Masis ile ilişkisinden söz etti.

Oğlunun büyüme sürecini anlatan sanatçı, bir zamanlar onu her şeyden korumaya çalışırken yıllar içinde rollerin değiştiğini ve artık oğlunun kendisini koruduğunu gördüğünü söyledi.

Bu anları anlatırken konuşmakta zorlanan Duru, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"Anne olarak onu dünyaya geldiğinde kucağına alıyorsun, büyümesini, küçücük ayakkabıların birden kapının arkasında kocaman bir ayakkabı haline gelmiş olmasını görüyorsun. Ve onu 'her şeyden koruyacağım' derken bir gün onun seni koruduğunu görüyorsun. Öyle güzel ki..."

Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı

"BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM ASLINDA"

Duygusal anların ardından çocuklara yönelik mesaj da veren sanatçı, ebeveyn olsun ya da olmasın herkesin çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Normalde kolay kolay ağlayan biri olmadığını belirten Duru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün evlat sahibi olanlara bunu diliyorum, olmayanlara da bütün çocuklar bizim aslında. Her çocuğa şefkat göstermeliyiz."

Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı

DİKRAN MASİS İLE EVLİLİĞİNDEN BİR OĞLU VAR

Nükhet Duru, 1987-1991 yılları arasında iş insanı Dikran Masis ile evli kaldı. Bu evlilikten Cem Masis dünyaya geldi.

Oğluyla arasındaki bağı anlatırken yaşadığı duygusal anlar, programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
Nükhet DuruMagazinHakimSon Dakika

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