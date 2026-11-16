Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor - Son Dakika
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Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor

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Villarreal\'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe\'nin tavrı belli oluyor
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15 yorum
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Villarreal\'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe\'nin tavrı belli oluyor
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İspanyol ekibi Villarreal'in, 28 yaşındaki milli kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer listesine eklediği öne sürüldü. Teknik heyetin oyuncu için olumlu rapor verdiği, kulübün yakında resmi teklif yapabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin mali şartlar uygun olursa ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan ve performansı zaman zaman tartışma konusu olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 

KEREM AKTÜRKOĞLU VILLARREAL'İN RADARINDA

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine eklediği öğrenildi. La Liga'da üst sıraları zorlayan ve sezonu Avrupa kupaları potasında tamamlamayı hedefleyen Villarreal, hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek için düğmeye bastı. 

Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

İspanyol kulübünün Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yakından takip ettiği ve teknik heyetin oyuncunun dinamizmi ile skor katkısına olumlu rapor verdiği ifade edildi.

Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor

YÖNETİMİN KARARI

Sarı-lacivertli formayla beklenen istikrarı yakalayamayan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminin de tavrı netleşmeye başladı. İspanyol temsilcisinin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi bir teklifle çalabileceği belirtilirken, Fenerbahçe cephesinin mali şartların uygun olması durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor
Okurların en beğendiği yorum

“Hadi inşallah”

Tüm yorumlar (15)
Kerem AktürkoğluFenerbahçeVillarrealLa LigaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Süleyman öztürk 12 Süleyman öztürk 12:
    Hadi inşallah 5 1 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    hemen yollayın, üstüne para bile verin 2 0 Yanıtla
  • MİRAYIN DÜNYASI MİRAYIN DÜNYASI:
    Hemen verin hiç düşünmeyin 2 0 Yanıtla
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    sat sat sat sat 1 0 Yanıtla
  • DENİZCİ21 DENİZCİ21:
    Villarreal değil yanlış anlaşılmış. Viranşehir FC. :)))) 0 0
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SON DAKİKA: Villarreal'den Kerem Aktürkoğlu iddiası: Fenerbahçe'nin tavrı belli oluyor - Son Dakika
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