İmran Han hakimlere günde 22 saate varan hücre hapsini anlatıp tıbbi tedavi istedi - Son Dakika
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İmran Han hakimlere günde 22 saate varan hücre hapsini anlatıp tıbbi tedavi istedi

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Tutuklu eski Başbakan İmran Han, hakimlere mektubunda kendisi ve hapisteki eşi için tıbbi tedavi talebinde bulundu. Han, dış dünyadan izole edildiğini ve günde 22 saate varan hücre hapsinde tutulduğunu öne sürdü. Bakan Çaudri ise Han'ın düzenli doktor muayenesi gördüğünü bildirdi.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu İmran Han, hakimlere yazdığı mektupta, kendisi ve hapisteki eşi için tıbbi tedavi talebinde bulundu.

İmran Han'ın avukatı Barrister Salman Safdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından eski Başbakan Han'ın, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Federal Anayasa Mahkemesi ve İslamabad Yüksek Mahkemesi hakimlerine yazdığı mektubu paylaştı.

Mektubunda Han, dış dünyadan tamamen izole edildiğini ve kimseyle görüştürülmediğini belirterek, "günde 22 saate varan sürelerle işkence niteliğinde bir hücre hapsinde tutulduğunu" kaydetti.

Han, "Anayasal haklarım ve cezaevi kurallarının bir mahkuma tanıdığı tüm haklar hiçe sayıldı. Ailemle görüşemedim, avukatlarımla bir araya gelemedim, oğullarımı arayamadım. Kitaplarım ve televizyonum elimden alındı." ifadelerini kullandı.

Kendisi ve hapisteki eşi için tıbbi tedavi talebinde bulunan Han, mektubunda şunları kaydetti:

"Siz saygıdeğer yargıçlardan herhangi bir ayrıcalık talep etmiyorum. Adalet adına tek isteğim, Yüksek Mahkemenin verdiği kararların uygulanması ve sağlık sorunlarımız için uygun tedavinin sağlanmasıdır. Masumiyetimi kanıtlayabilmem için öncelikle hayatta kalmam gerekiyor. İnsani şefkat temelinde sizlere sesleniyorum, çok geç olmadan bana adaleti sağlayın."

Pakistan Federal Parlamento İşleri Bakanı Tarık Fazal Çaudri, başkent İslamabad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Başbakan'ın düzenli olarak uzman doktorlar tarafından muayene edildiğini bildirdi.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Meclis'te güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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