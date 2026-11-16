Çelik\'ten "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt: Kendi kazandığım parayı harcıyorum

Konser verdiği şehirlerde bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatan şarkıcı Çelik, kendisini Haluk Levent ile karşılaştıran yorumlara yanıt verdi. Yardımlarını kendi kazancıyla gerçekleştirdiğini belirten sanatçı, konserlerin ardından gece yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

"HALUK LEVENT'E ÖFKELERİNİ BENDEN ÇIKARIYORLAR"

1990'lı yıllarda "Ateşteyim" ve "Hercai" gibi şarkılarla tanınan Çelik Erişçi, son dönemde konser verdiği şehirlerde esnafı ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerinin birikmiş borçlarını ödüyor. Deprem bölgesindeki kentlerde de yardım çalışmalarında bulunan sanatçının bu girişimleri, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bazı kullanıcılar Çelik'i, yardım faaliyetleriyle tanınan Haluk Levent'e benzeterek "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumunda bulundu.

Bir YouTube yayınına katılan Çelik, söz konusu karşılaştırmalara tepki göstererek Haluk Levent'e yönelik toplumsal tepkinin kendisine yöneltildiğini savundu.

Sanatçı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ya şimdi toplum Haluk Levent'e öfkeli, acısını benden çıkartıyor. Bu sıkıntılı bir şey. "

"ONU YARGILAMAK BANA DÜŞMÜYOR"

Haluk Levent hakkındaki yargı sürecine ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçınan Çelik, konunun hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti. "Haluk Levent'e kızıp beni dövüyorsunuz. Nedendir bilmem...Tacizle yargılanmış, suçu kesinleşip yüzüne okunmuş birini hala bana soruyorsunuz...Amel defteri kapananın hesabını Allah görür..." diyen ünlü şarkıcı, "O ne yaptı kısmını işte toplum baksın, yasa baksın. İşte onun yasa karşısında karşılığı neyse orada dursun. Ben onlara karışmam. Bir şey söylemem. Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor. Ama onun üzerinden bize vurulması bana haksızlık oluyor ve bizi engellemeye yönelik oluyor" dedi.

"BENİM KAZANDIĞIM PARA VAR, BEN ONU ALIYORUM"

Yardımların finansmanına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Çelik, çalışmalarını kendi kazancıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.

Sosyal medya paylaşımlarının altında "3 güne kalmaz bunu da alırlar" şeklinde yorumlar yapıldığını aktaran sanatçı, konserlerinden sonra yola çıkarak yardım çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Çelik, "Yani yayınların altında direkt şunu yazılıyor: 'İkinci Haluk Levent geliyor. 3 güne kalmaz bunu da alırlar.' Baba, vallahi benim kazandığım para var, ben onu alıyorum. Konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, konserlerinden elde ettiği gelirle farklı şehirlerdeki bakkal ve eczanelerde biriken veresiye borçlarını kapatmaya devam ediyor.