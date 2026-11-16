59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Türkiye genelinde önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 59 milyon kimlik kartı ve sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolacak. En fazla yenileme işleminin 2029 yılında yapılması beklenirken, yetkililer vatandaşları belgelerinin son geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Türkiye genelinde gelecek 5 yıllık dönemde, 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si ise sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlatıldı ve 2 Ocak 2017'den itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldı.

Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016'dan itibaren ülke genelinde alınmaya başlandı.

Bu süreçte 117 milyon 784 bin 287'si kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88'i sürücü belgesi, toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru alındı.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak belirlendi. Bu sürelerin sonunda geçersiz hale gelecek belgelerin yenilenmesi gerekiyor.

EN FAZLA BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 2029'DA DOLACAK

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, 2026 sonuna kadar, geçerlilik süresi sona eren 112 bin 791'i kimlik kartı ve 374 bin 805'i sürücü belgesi, toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

Gelecek 5 yıllık dönemde ise 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Yenilenmesi gereken belge sayısı 2027'de 10 milyon 804 bin 315, 2028'de ise 13 milyon 671 bin 443 olacak.

En fazla belge yenileme ihtiyacı 2029'da ortaya çıkacak. Söz konusu yılda 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 milyon 476 bin 649 belgenin geçerlilik süresi sona erecek.

Geçerlilik süresi dolacak belge sayısı 2030'da 8 milyon 376 bin 24, 2031'de 9 milyon 470 bin 261 olacak.

SÜRESİ DOLAN BELGELERİN YENİLENMESİ İÇİN ÇAĞRI

Geçerlilik süresi yaklaşan kimlik kartları ve sürücü belgelerinin zamanında yenilenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kimlik kartı ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine dikkati çekerek vatandaşlara belgelerini zamanında yenilemeleri çağrısında bulunmuştu.

Geçerlilik süresi sona eren belgelerin resmi işlemlerde kullanılamaması nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için yenileme işlemlerinin süresi dolmadan tamamlanması önem taşıyor.

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için "randevu.nvi.gov.tr" internet adresi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınabiliyor.

İlgili ücretlerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvurularak yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yeni belgeler, vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.

Kaynak: AA
TürkiyeGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Yahu kimlik kartı,ehliyet yenilemesi niye parayla??? 2 0 Yanıtla
  • muratsert579 muratsert579:
    neolur yenikenmezse,zaten af geliyor cezalara.ilk alanlarin sucu neydiki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi! Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı!
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:33:15. #7.13#
SON DAKİKA: 59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android