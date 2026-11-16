Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı? - Son Dakika
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Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı?

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Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı?
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Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Emre Mor'un adı Gaziantep FK ile anılıyor. Takımın yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun ocak ayında transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu belirtildi. Mor bu sezon 7 maçta 1 gol, 1 asist üretti; kulübüyle sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

Kariyerini Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'de sürdüren milli futbolcu Emre Mor için Süper Lig yolu yeniden göründü. 

VOLKAN DEMİREL'İN GÖZDESİ EMRE MOR

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

OCAK AYINDA HAREKETE GEÇİYOR

Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantep FK'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik direktör Volkan Demirel, kış transfer dönemi için listesini hazırladı. Fenerbahçe döneminden yakından tanıdığı Emre Mor'u hücum hattında kilit bir parça olarak gören genç teknik adamın, yönetime yıldız futbolcunun ocak ayında transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirtildi.

Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı?

7 MAÇTA 2 SKOR KATKISI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeksizin NEC Nijmegen'in yolunu tutan Emre Mor, yeni takımında şu ana kadar sınırlı süreler alabildi. Hollanda temsilcisiyle 7 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli oyuncu, sahada kaldığı toplam 236 dakikada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E DEK 

2022 yılında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye imza atan ve sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Emre Mor'un, NEC Nijmegen ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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SON DAKİKA: Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı? - Son Dakika
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