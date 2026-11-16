Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı - Son Dakika
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Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı

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Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
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4 yorum

ABD'de kalp nakliyle hayata tutunan Sonny Graham'ın yıllar önce yaşadığı olay yeniden gündeme geldi. Yaşamını yitiren Terry Cottle'ın kalbiyle sağlığına kavuşan Graham, organ bağışçısının dul eşiyle tanışarak evlendi. Ancak hikâye trajik bir şekilde sona erdi. Graham, nakilden 13 yıl sonra, kalbini aldığı adam gibi yaşamına son verdi. Aynı kadın, kalbi aynı olan iki eşini de intihar sonucu kaybetti.

ABD'de 1995 yılında kalp yetmezliği nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan 57 yaşındaki Sonny Graham, geçirdiği organ nakli sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Graham'a, 33 yaşında yaşamına son veren Terry Cottle'ın kalbi nakledildi. Ancak başarılı operasyonun ardından yaşananlar, iki ailenin hayatını beklenmedik biçimde birbirine bağladı.

KALBİNİ ALDIĞI ADAMIN EŞİNE AŞIK OLDU

Kendisine ikinci bir yaşam şansı veren organ bağışçısının ailesine teşekkür etmek isteyen Graham, 1997 yılında Terry Cottle'ın eşi Cheryl ile tanıştı. İkili arasındaki yakınlık zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. Graham, 38 yıllık evliliğini sonlandırarak Cheryl ile birlikte olmaya başladı. Çift, ilişkilerini 2004 yılında evlilikle taçlandırdı. Graham, daha önce verdiği bir röportajda Cheryl'ı ilk gördüğü anda aralarında güçlü bir bağ hissettiğini ve onu sanki yıllardır tanıyormuş gibi geldiğini anlatmıştı.

Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
Terry Cottle ve Cheryl

13 YIL SONRA AYNI SONU YAŞADI

Sonny Graham'ın yaşamı, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde sona erdi. Kalp naklinden yaklaşık 13 yıl sonra, 69 yaşındayken intihar etti. Graham'ın ölümü, kalbini taşıdığı Terry Cottle'ın yıllar önceki ölümüyle benzerlik gösteriyordu. Böylece Cheryl, önce Terry Cottle'ı, ardından onun kalbiyle yaşamını sürdüren ikinci eşi Sonny Graham'ı intihar sonucu kaybetmiş oldu.

KIZI YILLAR SONRA ANLATTI

Terry Cottle'ın kızı Tiffany Conschafsky, babasının kalbinin nakledildiği kişinin daha sonra annesiyle evlenmesini ve yaşanan trajik sonu anlattı. Conschafsky'nin anlattıkları 6,6 milyondan fazla görüntülenirken, yıllar önce yaşanan olay yeniden ilgi odağı haline geldi. Aynı kalbi taşıyan iki erkeğin aynı kadınla evlenmesi ve yaşamlarının benzer şekilde sona ermesi, yeni bir podcast serisine de konu oldu.

Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
Sonny Graham

KALP NAKLİYLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ DE AKTARILABİLİR Mİ?

Graham ve Cottle'ın hikâyesi, organ nakliyle birlikte bağışçının duygularının, anılarının veya kişilik özelliklerinin de alıcıya geçip geçemeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak bilimsel araştırmalar, kalp nakli yoluyla bir kişinin anılarının veya kişilik özelliklerinin başka bir insana aktarılabildiğini gösteren güvenilir kanıtlar ortaya koymuş değil.

Uzmanlara göre organ nakli sonrasında görülebilen ruhsal ve davranışsal değişiklikler; ağır bir ameliyatın psikolojik etkileri, kullanılan ilaçlar ve kişinin yaşam koşulları gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle Graham ile Cottle'ın yaşamlarındaki benzerliklerin nakledilen kalpten kaynaklandığını söylemek için bilimsel bir dayanak bulunmuyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Kara dul... ( erkeğini ilişki sırasında yiyen örümcek )”

Tüm yorumlar (4)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Kara dul... ( erkeğini ilişki sırasında yiyen örümcek ) 4 0
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bu saçma haberin ne işi var burada? 2 0 Yanıtla
  • 59mm4gtbtw 59mm4gtbtw:
    Tam Türk kadını !! Adamların beynini yemiş. 1 0
  • N O N O:
    eğer kalpten değilse kadındandır demek ki her kocası intihar ediyorsa ???? 0 0
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