Kurulduğu yıl olan 1967'de profesyonel futbol hayatına başlayan Giresunspor, kısa sürede Türk futbolunun üst liglerinde kendisine yer buldu. Dört sezon üst üste TFF 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 1970-1971 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 1976-1977 sezonuna kadar Süper Lig'de yer alan Giresunspor, o yıllarda Karadeniz futbolunun önemli temsilcilerinden biri oldu.

''SAMSUN-RİZE YOKTU, BİZ VARDIK''

Giresunspor'un o dönemdeki konumunu anlatan eski futbolcu ve antrenör Cengiz Demir, Karadeniz'de birçok ilin henüz Süper Lig'de temsil edilmediği yıllarda Giresunspor'un üst ligde mücadele ettiğini belirterek, "Karadeniz'de belki de lige en önce çıkan takımlardan bir tanesi bizdik. Biz varken mesela bir Samsun, Rize yoktu. Trabzonspor vardı, biz vardık" dedi.

Giresunspor'un ilk Süper Lig döneminden sonra yeniden üst liglere çıkmasının da kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Demir, futbolculuk ve antrenörlük dönemlerinde kulübün farklı kademelerinde görev yaptığını söyledi. Giresunspor'un 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselmesinde de görev aldığını belirten Demir, Adana Demirspor'un 5-1 mağlup edildiği Bursa'daki final karşılaşmasını hatırlattı.

BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI UNUTULMAZ ZAFERLER

44 yıl aradan sonra 2021 yılında yeniden Süper Lig'e yükselen Giresunspor, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında mücadele ettiği ligde büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla da taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle deplasmanda Galatasaray karşısında elde edilen galibiyet, Beşiktaş karşısında alınan sonuç ve Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada elde edilen beraberlik, yeşil-beyazlı ekibin o dönemdeki başarılı performansları arasında yer aldı.

O yılları heyecanla hatırladığını belirten Cengiz Demir, "2020 yılından sonra tekrar bir Süper Lig serüvenimiz yaşandı. Herkesi heyecanlandıran ortamlar gelişti. Bir Galatasaray galibiyetimiz var deplasmanda. Beşiktaş'la, Fenerbahçe ile oynadığımız maçlar vardı. Fenerbahçe'nin o iyi kadrosuyla berabere kaldığımız maçı hep beraber izledik. Güzel neticelerin olduğu, iyi bir sezon geçirdiğimiz dönemler yaşadık. Ancak daha sonrasında istemediğimiz durumlardan dolayı takımımız şu anda Bölgesel Amatör Lig'de. Bu da hepimizi çok üzüyor. Gönlüm isterdi ki keşke o liglerde kalabilseydik" diye konuştu.

PROFESYONEL LİGLERDE GİRESUN TAKIMI KALMADI

2022-2023 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Giresunspor, sonraki yıllarda yaşadığı mali sorunlar, transfer yasakları ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle yeniden üst liglere çıkamadı. Üst üste gelen küme düşmelerin ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 2025-2026 sezonunu son sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

Böylece uzun yıllardır profesyonel futbol liglerinde takımlarıyla temsil edilen Giresun'un profesyonel liglerdeki temsilcisi kalmadı. Bir dönem Süper Lig'de büyük takımları ağırlayan, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçlarla gündeme gelen Giresunspor, şimdi yeniden ayağa kalkabilmek için destek bekliyor