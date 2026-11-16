Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı - Son Dakika
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Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı

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Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
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Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görevli bir kanat komutanının, Pakistan istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadına askeri sırları aktardığı iddia edildi. Delhi polisi tarafından hazırlanan iddianameye göre subay, gönderilen çıplak fotoğraflar karşılığında savaş planları, Leh Hava Üssü'ne ilişkin bilgiler ve İHA operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Kadının, subaydan astlarının telefonlarına casus yazılım yüklemesini de istediği öne sürüldü.

Hindistan'da ortaya çıkarılan casusluk iddiası ülkenin güvenlik kurumlarında tartışma yarattı. Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Kanat Komutanı Manorath Singh Sabharwal'ın, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve Pakistan istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kadının kurduğu tuzağa düştüğü ileri sürüldü.

The Times of India ve The Indian Express gazetelerinin aktardığı polis iddianamesine göre Sabharwal, kendisine gönderilen müstehcen fotoğraflar karşılığında gizli askeri bilgileri WhatsApp üzerinden paylaştı. Subay, 30 Mayıs 2026'da gözaltına alındı.

TUZAK, YANLIŞ NUMARAYA GÖNDERİLEN MESAJLA BAŞLADI

ThePrint'in soruşturma kaynaklarına dayandırdığı habere göre olay, kadının subaya WhatsApp üzerinden gönderdiği bir mesajla başladı. Kadın, yanlış numarayı aradığını söyleyerek bir terapist aradığını ve kişisel sorunlar yaşadığını belirtti.

Kendisinin de özel hayatında sorunlar yaşadığı belirtilen subay ile kadın arasında zamanla yakınlaşma başladı. Mesajlaşmaların ilerleyen aşamalarında fotoğraf alışverişi yapıldı. Kadının müstehcen fotoğraflar göndermesinin ardından subayın askeri bilgileri aktarmaya başladığı iddia edildi.

SAVAŞ PLANLARINI VE İHA BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Polis iddianamesinde yer alan iddialara göre subay, Hindistan'ın savaş planlarına ilişkin gizli belgeleri, Leh Hava Üssü'nün operasyonel kapasitesini ve askeri insansız hava araçlarına ilişkin bilgileri karşı tarafa aktardı.

Sızdırıldığı öne sürülen bilgiler arasında gizli bir İHA biriminin personel sayısı ve yapılanması, operasyon kabiliyetleri, deneme faaliyetleri ve silah sistemlerine ilişkin ayrıntılar da bulunuyor.

Indian Express'in aktardığı iddianameye göre subayın, gönderilen müstehcen bir fotoğrafın ardından gizli savaş planına ait bir sayfayı paylaştığı ve her yeni fotoğraf karşılığında başka bir sayfa göndermeyi teklif ettiği öne sürüldü.

ASTLARININ TELEFONLARINA CASUS YAZILIM YÜKLEMESİ İSTENDİ

Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri de casus yazılım talebi oldu. Kadının, subaydan emrindeki beş personelin telefon ve diğer iletişim cihazlarına zararlı yazılım yüklemesini istediği belirtildi.

Polis, söz konusu yazılımların askeri personelin cihazlarında bulunan verilere ve iletişim kayıtlarına erişim sağlamak amacıyla gönderildiğini değerlendiriyor. Böylece şüpheli istihbarat bağlantısının yalnızca bir subayın erişebildiği bilgilerle sınırlı kalmayıp başka askeri personelin cihazlarına da ulaşmayı hedeflediği ileri sürülüyor.

3 BİNİ AŞKIN MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında incelenen WhatsApp kayıtlarında taraflar arasında 3 bin 8 yazılı mesaj, 65 fotoğraf, 42 sesli arama ve 4 görüntülü görüşme gerçekleştirildiği tespit edildi.

Subay hakkında Resmî Sırlar Yasası kapsamında işlem yapıldı. Delhi polisi, iddianameyi 30 Temmuz 2026'da mahkemeye sundu. 13 Kasım'da yayımlanan son haberlerde ise davanın ilerleyebilmesi için yetkili makamdan gerekli kovuşturma izninin beklendiği aktarıldı.

HindistanPakistanYazılımDelhiDünyaSon Dakika

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