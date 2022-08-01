Son Dakika Giresunspor Haberleri

- 23:20 Zeki Yavru Samsunspor'da
SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Giresunspor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
- 23:04 Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.
- 01:15 Giresunspor'da transfer
Giresunspor, Robert Mejia ile anlaşma sağladığını açıkladı.
- Dün Dün 18:44 Giresunspor Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig'de, Giresunspor ile Adana Demirspor arasında 7 Ağustos Pazar akşamı Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
- Dün Dün 18:14 Giresunspor'da, Robert Mejia sağlık kontrolünden geçti
Giresunspor'un yeni transferi Robert Mejia, sağlık kontrolünden geçti.
- Dün Dün 17:43 Giresunspor'da transfer
Giresunspor, Robert Meja ile anlaşma sağladığını açıkladı.
- Dün Dün 17:39 Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti.
- Dün Dün 17:38 Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı kadrosuna kattı.
- Dün Dün 10:58 Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda 11 ilden 19 takım, 19 stadyumda mücadele edecek.
- 01.08.2022 01 Ağu 23:13 Futbol: Rezerv Lig
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.
- 01.08.2022 01 Ağu 19:39 Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
- 01.08.2022 01 Ağu 19:15 Giresunspor'da yol ayrımı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Zeki Yavru ile yol ayrımı yaşandı.
- 01.08.2022 01 Ağu 16:50 Boluspor, Balde'yi renklerine bağladı
Boluspor, 33 yaşındaki santrfor Ibrahima Balde ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 01.08.2022 01 Ağu 15:00 Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: "Giresunspor olarak bizler tüm mücadelemizi sahada vermekteyiz"
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcümüz Ferhat Karademir, 2 milyon insanın ortak paydası olan Giresunspor'un siyaset üstü bir kurum olduğunu bildirdi.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:23 Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı Açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Giresunspor'u ligin demirbaş takımlarından biri haline dönüştürmek istediklerini belirtti.
- 31.07.2022 31 Tem 17:24 Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Ibrahima Balde'yi transfer etti.
- 31.07.2022 31 Tem 13:57 Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.
- 31.07.2022 31 Tem 13:09 Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
- 31.07.2022 31 Tem 11:07 Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 8 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.
- 30.07.2022 30 Tem 23:16 Çaykur Rizespor: 1-2
Süper Lig ekibi Giresunspor hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.
- 30.07.2022 30 Tem 20:06 Futbol: Hazırlık maçı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
- 30.07.2022 30 Tem 19:13 Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 Çaykur Rizespor: 2
Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.
- 30.07.2022 30 Tem 09:38 30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi
SÜPER KUPA20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
- 28.07.2022 28 Tem 21:33 Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı
Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 20:16 Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti
Giresunspor'un yeni transferi Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti.
- 28.07.2022 28 Tem 18:48 Giresunspor, Borja Sainz ile anlaştı
Giresunspor, dış transferde Borja Sainz ile anlaştığını duyurdu.
- 28.07.2022 28 Tem 18:42 Giresunspor, Borja Sainz ile anlaştı
Giresunspor, dış transferde Borja Sainz ile anlaştığını duyurdu.
- 27.07.2022 27 Tem 11:21 Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması
Giresunspor'un Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, burada sergileyeceği performansı çok önemsediğini söyledi.
- 27.07.2022 27 Tem 11:21 Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, geçen sezon ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini, bu sene ise üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.
- 26.07.2022 26 Tem 16:47 Mame Diouf, Giresunspor ile prensipte anlaştı
Giresunspor, geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Mame Diouf ile prensipte anlaştı.
- 25.07.2022 25 Tem 13:27 Giresunspor, Çaykur Rizespor'la hazırlık maçında karşılaşacak
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un, Çaykur Rizespor ile 30 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.
- 25.07.2022 25 Tem 06:43 25 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 24.07.2022 24 Tem 12:27 Kalecilerde yerli damgası
Süper Lig'de yer alan 19 takımın 13'ü kalesini yerlilere teslim ederken, 6'sı yabancı kaleci tercih etti.
- 24.07.2022 24 Tem 11:34 Kuşadasıspor golcüyü buldu
YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Kuşadasıspor, hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendirdi.
- 24.07.2022 24 Tem 10:20 Keleş'e 22 yıllık eldiven sürprizi
ERZURUM'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'e, Erzurumlu bir futbolsever, 22 yıl önce kendisine hediye ettiği eldivenleri göstererek duygulandırdı.
- 23.07.2022 23 Tem 19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını duyurdu. Yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. İşte diğer müsabakalar...
- 23.07.2022 23 Tem 19:08 Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu.
- 23.07.2022 23 Tem 14:44 Karagümrük'ün Süper Lig rotası
Karagümrük, Topuk Yaylası'ndaki kamp programını tamamlayarak, yarın İstanbul'a dönecek.
- 23.07.2022 23 Tem 10:45 GZT Giresunspor kalecisi Onurcan Piri: Memleketimin formasını giymek çok değerli
GZT Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, "Memleketinin formasını giymek her zaman çok değerli. Lig olarak da en üst ligde olmamız ayrıca mutluluk ve gurur veriyor" dedi.
- 22.07.2022 22 Tem 21:46 Elazığspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik'le anlaştı
Elazığspor teknik direktörlük koltuğuna en son Siirt Özel İdarespor'u çalıştıran Ramazan Çelik'i getirdi.
- 22.07.2022 22 Tem 16:25 Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.
- 22.07.2022 22 Tem 11:02 Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret
Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Giresunspor'u ziyaret etti.
- 22.07.2022 22 Tem 11:02 Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çoğu oyuncumuzla anlaşamadık
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Yeniden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz.
- 21.07.2022 21 Tem 12:55 Giresunsporlu Bilazer, Süper Lig'de istikrarlı olup milli formayı giymek istiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un deneyimli futbolcusu Hayrullah Bilazer, Süper Lig'de iyi mücadele ortaya koyarak gelecekte milli formayı terletmek istediğini söyledi.
- 21.07.2022 21 Tem 11:41 Göztepe'de golcü hamlesi başladı
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer sezonunu hareketli geçiriyor.
- 21.07.2022 21 Tem 06:42 21 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
21 Temmuz 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 20.07.2022 20 Tem 20:06 Futbol: Hazırlık maçı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda
Kanada Milli Takımı'nın tecrübeli defans oyuncusu Doneil Henry, Süper Lig ekiplerinin radarında.
- 19.07.2022 19 Tem 17:52 Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçında karşılaşacak.
- 19.07.2022 19 Tem 15:38 Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.