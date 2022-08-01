Son Dakika Giresunspor Haberleri

23:20 Zeki Yavru Samsunspor'da SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Giresunspor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

01:15 Giresunspor'da transfer Giresunspor, Robert Mejia ile anlaşma sağladığını açıkladı.

18:44 Giresunspor Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı Spor Toto Süper Lig'de, Giresunspor ile Adana Demirspor arasında 7 Ağustos Pazar akşamı Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

17:43 Giresunspor'da transfer Giresunspor, Robert Meja ile anlaşma sağladığını açıkladı.

17:39 Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti.

23:13 Futbol: Rezerv Lig Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.

19:39 Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

19:15 Giresunspor'da yol ayrımı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Zeki Yavru ile yol ayrımı yaşandı.

16:50 Boluspor, Balde'yi renklerine bağladı Boluspor, 33 yaşındaki santrfor Ibrahima Balde ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

15:00 Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: "Giresunspor olarak bizler tüm mücadelemizi sahada vermekteyiz" Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcümüz Ferhat Karademir, 2 milyon insanın ortak paydası olan Giresunspor'un siyaset üstü bir kurum olduğunu bildirdi.

11:23 Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı Açıklaması Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Giresunspor'u ligin demirbaş takımlarından biri haline dönüştürmek istediklerini belirtti.

13:09 Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

11:07 Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 8 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.

23:16 Çaykur Rizespor: 1-2 Süper Lig ekibi Giresunspor hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

20:06 Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

09:38 30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi SÜPER KUPA20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

11:21 Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması Giresunspor'un Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, burada sergileyeceği performansı çok önemsediğini söyledi.

11:21 Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, geçen sezon ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini, bu sene ise üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

16:47 Mame Diouf, Giresunspor ile prensipte anlaştı Giresunspor, geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Mame Diouf ile prensipte anlaştı.

13:27 Giresunspor, Çaykur Rizespor'la hazırlık maçında karşılaşacak Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un, Çaykur Rizespor ile 30 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.

06:43 25 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

12:27 Kalecilerde yerli damgası Süper Lig'de yer alan 19 takımın 13'ü kalesini yerlilere teslim ederken, 6'sı yabancı kaleci tercih etti.

11:34 Kuşadasıspor golcüyü buldu YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Kuşadasıspor, hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendirdi.

10:20 Keleş'e 22 yıllık eldiven sürprizi ERZURUM'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'e, Erzurumlu bir futbolsever, 22 yıl önce kendisine hediye ettiği eldivenleri göstererek duygulandırdı.

19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını duyurdu. Yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. İşte diğer müsabakalar...

10:45 GZT Giresunspor kalecisi Onurcan Piri: Memleketimin formasını giymek çok değerli GZT Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, "Memleketinin formasını giymek her zaman çok değerli. Lig olarak da en üst ligde olmamız ayrıca mutluluk ve gurur veriyor" dedi.

21:46 Elazığspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik'le anlaştı Elazığspor teknik direktörlük koltuğuna en son Siirt Özel İdarespor'u çalıştıran Ramazan Çelik'i getirdi.

16:25 Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

11:02 Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Giresunspor'u ziyaret etti.

12:55 Giresunsporlu Bilazer, Süper Lig'de istikrarlı olup milli formayı giymek istiyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un deneyimli futbolcusu Hayrullah Bilazer, Süper Lig'de iyi mücadele ortaya koyarak gelecekte milli formayı terletmek istediğini söyledi.

11:41 Göztepe'de golcü hamlesi başladı SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer sezonunu hareketli geçiriyor.

06:42 21 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

20:06 Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

17:52 Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçında karşılaşacak.