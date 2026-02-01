Giresunspor - Orduspor: 0-0 Beraberlik

TFF 3. Lig 3. Grup'un 19. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Orduspor 1967 ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Onur Can Dolğun, Ali İmran Genli, Semih Tuna
Giresunspor: Göktan, Emirhan, Mehmet (Talha Enes dk. 90), Şahin, Şenel Hami, Cengizhan, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 61), Arda, Muhammet, Alperen (Emre dk. 55), Orçun Kaan
Orduspor 1967: Onur, Eren, Ali, Oğulcan, Cuma, Alim, Seyit Ahmet, Koray, Turgut Arda, Ali Kemal, Utku (Muhammet dk. 60)
Teknik Direktör: Cahit Erçevik
Sarı kartlar: Cengizhan Koç, Alperen Köşker, Şahin Dik, Orçun Kaan Biçer (Giresunspor), Ali Kemal Başaran, Cuma Menize, Seyit Ahmet Altın, Eren Tunalı (Orduspor 1967) - GİRESUN
