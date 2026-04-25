23 Nisan\'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı\'ndan açıklama var

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı açılış yıl dönümü, Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen programda sergilenen Türk bayrağı koreografisi ise tartışmalara neden oldu.

“BAYRAĞIN ÜZERİNDEN GEÇTİLER” İDDİASI

Kutlamaların ardından öğrencilerin stadyumdan ayrıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşımlarda, öğrencilerin yerde oluşturulan Türk bayrağı koreografisinin üzerinden geçerek alanı terk ettiği öne sürüldü. Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddialar kamuoyunda tartışma başlattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: GÖRÜNTÜLER İDDİAYI YALANLADI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tartışmalara konu olan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. DMM, etkinlik anına ait dron görüntülerini paylaşarak söz konusu iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Paylaşılan görüntülerde öğrencilerin alandan ayrılırken Türk bayrağı koreografisinin üzerine basmadığı, alan içindeki boşlukları ve şeritleri kullanarak ilerlediği görüldü. Ayrıca arkadan gelen öğrencilerin koreografiyi topladığı anlar da kayıtlara yansıdı.

GERÇEK GÖRÜNTÜLER TARTIŞMAYA SON NOKTAYI KOYDU

Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, paylaşılan dron görüntülerinin olayın seyrini net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan 'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir. Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir.

Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir.

Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir.

Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."