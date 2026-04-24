"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

Zonguldak’ta komşusunun banyosunu gizlice izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BANYOYA DELİK AÇIP KAMERA YERLEŞTİRDİ

İddiaya göre, 42 yaşındaki inşaat işçisi S.D., Meşrutiyet Mahallesi’ndeki evinde tuvalet bölümünden delik açarak alt katta yaşayan ve üç kızı bulunan Ş.Ö’nün banyosunu “yılan kamera” olarak bilinen cihazla izleyip kayda aldı.

DÜZENEĞİ ÇOCUK FARK ETTİ

Olay, Ş.Ö’nün kızlarından birinin banyodaki düzeneği fark etmesiyle ortaya çıktı. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER EVDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, kamerayla kaydedildiği değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.