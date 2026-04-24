"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

24.04.2026 13:38
Zonguldak’ta bir kişi, komşusunun banyosunu gizli kamerayla izlediği iddiasıyla tutuklandı. Şüphelinin, evinden açtığı delikten “yılan kamera” ile görüntü kaydettiği öne sürüldü. Olay, banyodaki düzeneğin fark edilmesiyle ortaya çıktı.

BANYOYA DELİK AÇIP KAMERA YERLEŞTİRDİ

İddiaya göre, 42 yaşındaki inşaat işçisi S.D., Meşrutiyet Mahallesi’ndeki evinde tuvalet bölümünden delik açarak alt katta yaşayan ve üç kızı bulunan Ş.Ö’nün banyosunu “yılan kamera” olarak bilinen cihazla izleyip kayda aldı.

DÜZENEĞİ ÇOCUK FARK ETTİ

Olay, Ş.Ö’nün kızlarından birinin banyodaki düzeneği fark etmesiyle ortaya çıktı. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER EVDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, kamerayla kaydedildiği değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
Advertisement
