"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

Zonguldak’ta komşusunun banyosunu gizlice izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, 42 yaşındaki inşaat işçisi S.D., Meşrutiyet Mahallesi’ndeki evinde tuvalet bölümünden delik açarak alt katta yaşayan ve üç kızı bulunan Ş.Ö’nün banyosunu “yılan kamera” olarak bilinen cihazla izleyip kayda aldı.
Olay, Ş.Ö’nün kızlarından birinin banyodaki düzeneği fark etmesiyle ortaya çıktı. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, kamerayla kaydedildiği değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
