Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

24.04.2026 15:16
Formula 1, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Park pisti, 2027’den itibaren başlayacak şekilde önümüzdeki 5 yıl boyunca yarış takvimine dahil edildi.

ÜLKEYE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünün ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Formula 1, gösterisi, genç taraftar kitlesi ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biridir. Ülkemizde de Formula 1, özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip. Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık: 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış."

5 YILLIK ANLAŞMA

"Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
