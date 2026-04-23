Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Haberin Videosunu İzleyin
23.04.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Meksika’da eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez, lüks bir apartman dairesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ülkede büyük yankı uyandıran cinayetin en dikkat çeken detayı ise baş şüphelinin maktulün kayınvalidesi olmasıydı. Olayın ardından kaçan kayınvalidenin 6 el ateş ederek Gomez'i öldürdüğü iddia edildi.

Meksika’da eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez’in öldürülmesi ülke gündemine oturdu. 27 yaşındaki Gomez’in, birlikte yaşadığı dairede kayınvalidesi tarafından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

2017 Baja California Miss Teen Universe unvanına sahip olan Gomez, 15 Nisan’da Polanco’daki lüks apartman dairesinde silahla vurulmuş halde bulundu.  Olay yerinde zorla giriş izine rastlanmazken, bu bulgu cinayetin ev içinde gerçekleştiğini ortaya koydu. 

KAYINVALİDE BAŞ ŞÜPHELİ 

Soruşturmada kayınvalide Erika Herrera’nın, genç kadına 6 el ateş ettiği öne sürüldü. Olayın ardından Herrera’nın kaçtığı ve güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olay sırasında evde bulunan eşin “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca?” (O da neydi? Ne yaptın sen?) diye bağırdığı, kadının ise oğlunun sorusuna büyük bir soğukkanlılıkla şöyle yanıt verdiği duyuluyor: "Hiçbir şey, beni kızdırdı, suç onda."

Görüntüler, cinayetin aile içi bir tartışma sonrası yaşandığı iddialarını güçlendirdi.

Güzellik Yarışması, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 22:25:55. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.