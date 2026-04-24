Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir

24.04.2026 18:55
Gülistan Doku soruşturmasında dikkatler kamera kayıtlarına odaklandı. Olayın baş şüphelisi eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı aracın, Gülistan'ın kaybolduğu gün son görüldüğü bölgeden geçtiği Plaka Tanıma Sistemiyle tespit edildi. Müfettişler ise söz konusu bölgenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kamera kayıtlarının neden dosyada yer almadığı sorusuna yanıt ararken, soruşturmanın, dönemin Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’e uzanabileceği belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin olayı tüm yönleriyle soruşturmaları için görevlendirdiği mülkiye ve polis müfettişleri, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlunun şüphelisi olduğu Gülistan Doku cinayetiyle ilgili iki önemli sorunun yanıtına ulaşmak için titiz bir çalışma yürütüyorlar. Müfettişlerin ortaya koyacağı bulgulara göre soruşturmanın, dönemin Emniyet Müdürü olan Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’e uzanabileceği belirtiliyor.

SONEL'İN KULLANDIĞI ARAÇ, GÜLİSTAN'IN KAYBOLDUĞU BÖLGEDE

Gülistan Doku dosyasının tekrar açılmasında, abla Aygül Doku’nun 2023 yılında göreve yeni başlayan Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman’la yaptığı görüşmenin etkili olduğu belirtildi.

Duman’ın dosyayı tekrar ele alarak eksikleri tespit etmesi için özel bir ekip oluşturduğu ve bu ekibin çalışması neticesinde, plakası ve markası görülebilen beyaz bir aracın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak gecesi Plaka Tanıma Sistemi(PTS) kayıtlarında birkaç kez o bölgeden geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bu aracın, Vali Tuncay Sonel’in oğlunun kullandığı araç olduğu anlaşıldı.

KAMERA KAYITLARI DOSYADA YOK

Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin(KGYS) olayın olduğu bölgeyi görebilecek kayıtlarının da dosyada yer almadığı tespit edildi. Özel harekat başkanlığının, terörle mücadele kapsamında kırsaldan şehre doğru geçişleri gözlem amacıyla kurduğu kameraların da olay bölgesini gördüğü ancak bu kamera kayıtlarının da dosyada olmadığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre 2024’te ulaşılan ek deliller üzerine savcılığın işlem yapması beklenirken, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, tayininin çıkması nedeniyle ilden ayrıldı. Ulaşılan yeni bilgilerin dosyaya konulmadığı da, Başsavcı Ebru Cansu’nun göreve başlamasının ardından dosyanın tekrar gündeme gelmesiyle ortaya çıktı. Dosyanın yeniden açıldığının duyulması üzerine savcılığa “cesedi bulamazsanız dosyanın altında kalırsınız” yönünde ifadelerde bulunulduğu, ancak savcılığın da, “Ceset bulunamasa da, deliller sağlam toplanırsa dosya açılır. Eğer deliller karartıldıysa, bunu yapanlar, delilleri karartmaktan da ceza alır” diyerek olayın üzerine gitme kararlılığını ifade ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA, DÖNEMİN İL EMNİYET MÜDÜRÜNE SIÇRAYABİLİR

Savcı Ebru Cansu’nun, ek delillere ulaşan eski Emniyet Müdürü Hakan Duman’la temasa geçerek birlikte yürüttüğü çalışma neticesinde de yeni bazı bilgi ve belgelere ulaştığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin görevlendirdiği iki polis müfettişi, olayla ilgili soruşturma sırasında toplanan delillerin dosyaya tam konulup konulmadığını detaylı şekilde inceliyor. Dosyaya konulmayan kayıtlar ve silinen bazı görüntüler üzerinde özellikle duruluyor. Müfettişler “Kamera kayıtları niye konmadı?” sorusunun yanıtını arıyor.

Firari Türk müteahhit Tayland’da yakalandı Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı
Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında
UEFA’dan Arda Turan’a ceza UEFA'dan Arda Turan'a ceza
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina... Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina...
Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Çok sayıda yaralı var Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Çok sayıda yaralı var

19:02
ABD heyeti müzakereler için Pakistan’a gidiyor
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor
18:27
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:31
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
17:19
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
