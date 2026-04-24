Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin olayı tüm yönleriyle soruşturmaları için görevlendirdiği mülkiye ve polis müfettişleri, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlunun şüphelisi olduğu Gülistan Doku cinayetiyle ilgili iki önemli sorunun yanıtına ulaşmak için titiz bir çalışma yürütüyorlar. Müfettişlerin ortaya koyacağı bulgulara göre soruşturmanın, dönemin Emniyet Müdürü olan Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’e uzanabileceği belirtiliyor.

SONEL'İN KULLANDIĞI ARAÇ, GÜLİSTAN'IN KAYBOLDUĞU BÖLGEDE

Gülistan Doku dosyasının tekrar açılmasında, abla Aygül Doku’nun 2023 yılında göreve yeni başlayan Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman’la yaptığı görüşmenin etkili olduğu belirtildi.

Duman’ın dosyayı tekrar ele alarak eksikleri tespit etmesi için özel bir ekip oluşturduğu ve bu ekibin çalışması neticesinde, plakası ve markası görülebilen beyaz bir aracın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak gecesi Plaka Tanıma Sistemi(PTS) kayıtlarında birkaç kez o bölgeden geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bu aracın, Vali Tuncay Sonel’in oğlunun kullandığı araç olduğu anlaşıldı.

KAMERA KAYITLARI DOSYADA YOK

Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin(KGYS) olayın olduğu bölgeyi görebilecek kayıtlarının da dosyada yer almadığı tespit edildi. Özel harekat başkanlığının, terörle mücadele kapsamında kırsaldan şehre doğru geçişleri gözlem amacıyla kurduğu kameraların da olay bölgesini gördüğü ancak bu kamera kayıtlarının da dosyada olmadığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre 2024’te ulaşılan ek deliller üzerine savcılığın işlem yapması beklenirken, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, tayininin çıkması nedeniyle ilden ayrıldı. Ulaşılan yeni bilgilerin dosyaya konulmadığı da, Başsavcı Ebru Cansu’nun göreve başlamasının ardından dosyanın tekrar gündeme gelmesiyle ortaya çıktı. Dosyanın yeniden açıldığının duyulması üzerine savcılığa “cesedi bulamazsanız dosyanın altında kalırsınız” yönünde ifadelerde bulunulduğu, ancak savcılığın da, “Ceset bulunamasa da, deliller sağlam toplanırsa dosya açılır. Eğer deliller karartıldıysa, bunu yapanlar, delilleri karartmaktan da ceza alır” diyerek olayın üzerine gitme kararlılığını ifade ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA, DÖNEMİN İL EMNİYET MÜDÜRÜNE SIÇRAYABİLİR

Savcı Ebru Cansu’nun, ek delillere ulaşan eski Emniyet Müdürü Hakan Duman’la temasa geçerek birlikte yürüttüğü çalışma neticesinde de yeni bazı bilgi ve belgelere ulaştığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin görevlendirdiği iki polis müfettişi, olayla ilgili soruşturma sırasında toplanan delillerin dosyaya tam konulup konulmadığını detaylı şekilde inceliyor. Dosyaya konulmayan kayıtlar ve silinen bazı görüntüler üzerinde özellikle duruluyor. Müfettişler “Kamera kayıtları niye konmadı?” sorusunun yanıtını arıyor.