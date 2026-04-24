Mustafa Türkay Sonel\'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, uzun namlulu silahlarla birlikte çekilmiş olduğu yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait uzun namlulu silahlarla poz vermiş olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. - TUNCELİ