Trump: İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzadı

24.04.2026 00:28
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında devam eden geçici ateşkesin 3 hafta süreyle uzatıldığını duyurdu. Trump, yaptığı açıklamada tarafların barış görüşmelerine şans tanımak adına bu kararın aldığını belirterek, bölgedeki gerilimi kalıcı olarak bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Bu süre zarfında diplomatik müzakerelerin Washington koordinasyonunda hızlanması bekleniyor. Trump, ateşkesin uzatılmasının bölge istikrarı için kritik bir adım olduğunu ifade ederken, nihai bir anlaşma sağlanana kadar tarafların itidalli davranmaya devam edeceği mesajını verdi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E TOPÇU SALDIRISI

Öte yandan Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 18.30'da Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerinin ve araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah, bir önceki açıklamasında Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesinde İsrail askerlerini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu
