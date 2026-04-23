CHP\'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel\'den ilk yorum

23.04.2026 21:55
Gaziantep'te CHP il yönetiminin 23 Nisan kutlamalarında gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtlarını dönerek yaptığı protestoya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk yorum geldi. Özel, "Ben bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış açıdır; yoksa öyle kimse mehtere sırtını dönmez bizde." dedi.

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu.

CHP'LİLER ÇOCUKLARA SIRTLARINI DÖNDÜ

CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti. Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

ÖZEL: YA YANLIŞ ANLAŞILMADIR YA DA YANLIŞ AÇIDIR

Olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk yorum geldi. TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonu sonrası konuşan Özel, "Mehter de bizim, Fatih de bizim, Ulubatlı Hasan da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim, İnönü de bizim, Ecevit de bizim. Bu tarihi kişiliklerden ve onların anılarına saygısızlık yapan hiç kimsenin bu milletin gözünde yeri olmaz. Ben bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış açıdır; yoksa öyle kimse mehtere sırtını dönmez bizde." dedi.

