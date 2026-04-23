ABD Donanma Sekreteri Phelan Görevden Ayrıldı

ABD ordusunda, üst düzey bir ismin sürpriz ayrılığı nedeniyle deprem yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu. Kararın nedenine ilişkin detaylı bilgi vermeyen Parnell, ABD Savunma Bakanlığı adına Phelan'a şimdiye kadarki hizmetleri için teşekkür etti. Parnell, açıklamasında "Gelecekteki hayatında kendisine başarılar dileriz. ABD Donanma Sekreterliği görevini vekaleten Donanma Müsteşarı Hung Cao yürütecektir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON