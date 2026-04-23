Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
23.04.2026 13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray, TFF ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanmasının ardından isyan bayrağını çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

ATAMA SONRASI TEPKİ GECİKMEDİ

Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol’un görev almasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

“İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINMIŞTIR”

Başkan Özbek’in açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Son Dakika Futbol Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mert Ceyhan Mert Ceyhan:
    Çookta tın askıya alsan ne almasan ne 25 17 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    dursun özbek yönetsin bence 24 11 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Korkmayın fb çok acitmaz yilarca hakemler sayesinde şampiyonluk yaşarken iyiydi size yardım edecek hakem olmadımı ağlama moduna gectiniz 10 19 Yanıtla
  • 768107 768107:
    çokta tinnnn sizi kim takar 7 8 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Küstünüz yani? 6 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır - Son Dakika
