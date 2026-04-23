Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanmasının ardından isyan bayrağını çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.
Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol’un görev almasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Başkan Özbek’in açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.
