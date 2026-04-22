Oosterwolde'nin Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı - Son Dakika
Oosterwolde'nin Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı

Oosterwolde\'nin Ferdi Kadıoğlu\'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı
22.04.2026 17:38
Konyaspor'a elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin maç sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına yaptığı yorum bazı taraftarların tepkisini çekti.

Premier lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, dün akşam oynanan Chelsea mücadelesinde harika bir performans sergileyerek takımını maçın henüz 3. dakikada öne geçiren golü atmıştı.

OOSTERWOLDE'DEN FERDİ'YE YORUM

Son düdüğün ardından maçın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma eski takım arkadaşları Arda Güler ve Jayden Oosterwolde kayıtsız kalamadı. Paylaşımında "Bir küçük hatıra. Takıma attığım gol ile yardımcı olmaktan onur duyuyorum. Aynı zihniyetle bir adım daha. Haydi Brighton" ifadelerine yer veren Ferdi'ye Oosterwolde'den ''Kalpli gülen yüz'' emojisi ile karşılık geldi. 

Oosterwolde'nin Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Oosterwolde'nin, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elenmelerinin hemen ardından Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına yorum yapması, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti. Hollandalı oyuncuya sosyal medyada vakit geçirmek yerine takım içerisinde sorunlara odaklanılması yönünde çağrılarda bulunuldu. 

Son Dakika Spor Oosterwolde'nin Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol Erol:
    Bir Fenerbahçeli olarak insanların özel hayatlarına bu kadar müdwhil olmanın yamlış oldugunu düşünüyprum.syrıca bu begenide bir anotmallik yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

17:25
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:12
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
SON DAKİKA: Oosterwolde'nin Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı - Son Dakika
