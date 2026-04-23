Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına

Haberin Videosunu İzleyin
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
23.04.2026 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Atamızın armağanı 23 Nisan\'ın tarihsel yolculuğu! TBMM\'nin açılışından dünya çocuklarına
Haber Videosu

Bugün milletimizin kaderini kendi ellerine aldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği özel bir gün. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, egemenliği asıl sahiplerine, milletine emanet ederken en büyük mirasını ise yarınlara yani çocuklara armağan etti. TBMM'nin açılışından tam bir yıl sonra 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921’de kabul edilen yasa ile milli bayram olarak ilan edildi. İki maddeden oluşan kanunun ilk maddesinde, Meclis’in açıldığı günün milli bayram olduğu açıkça belirtilirken, ikinci maddede uygulama sorumluluğunun Meclis’e ait olduğu vurgulandı. Söz konusu karar, 2 Mayıs 1921 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

23 Nisan 1920 TBMM'nin açılışı

DÜNYADA ÇOCUKLARA İTHAF EDİLEN İLK VE TEK BAYRAM

1921’den itibaren kutlanmaya başlanan 23 Nisan’da çocuklar törenlerde ön planda yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında bu bayramı çocuklara armağan ederek 23 Nisan’ı aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Böylece bayram, dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini kazandı.

MİLLİ EGEMENLİK VURGUSU VE YASAL DÜZENLEMELER

Saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922 tarihi bir dönem “Milli Hakimiyet Bayramı” olarak anılsa da bu kutlamalar zamanla önemini yitirdi. 27 Mayıs 1935’te çıkarılan yasa ile 23 Nisan, “Ulusal Egemenlik Bayramı” olarak yeniden tanımlandı. Aynı düzenlemede, bayramın 22 Nisan öğleden sonra başlayıp 23 Nisan boyunca devam edeceği hükme bağlandı.

GELENEKLER VE SEMBOLİK KOLTUK DEVRİ

Atatürk, görevde bulunduğu süre boyunca 23 Nisan haftalarında çocukları makamında ağırladı. Bu gelenek, ilerleyen yıllarda devlet yöneticileri arasında yaygınlaştı ve çocukların temsili olarak makam koltuklarına oturduğu sembolik bir uygulamaya dönüştü.

ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINAN BAYRAM

1979 yılında altı ülkenin katılımıyla uluslararası nitelik kazanan 23 Nisan, her yıl farklı ülkelerden çocukların Türkiye’ye gelmesiyle dünya çapında kutlanan bir etkinliğe dönüştü. 1983 yılında yapılan yasal değişiklikle bayramın adı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak güncellendi ve bugünkü anlamına kavuştu.

TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 09:00:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.