14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
24.04.2026 17:19  Güncelleme: 17:21
Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babası boğazından bıçaklayarak öldürdü. Çocuk, olayın ardından emniyete gidip teslim oldu.

Gaziantep'te E.B. (14), kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babası Ali B.'yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

BABASINI ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Olay, öğle saatlerinde, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı. Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

"TACİZ" İDDİASI

Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TELEVİZYON PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Öte yandan hayatını kaybeden Ali B., Müge Anlı İle Tatlı Sert programında tanınmıştı. Ali B., "Cin Ali" lakabıyla biliniyordu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Tuz da mı koktu, bu bir rüya olsun 13 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    tabi olayı tam biliyoruz.anne be babalar biraz baskı yapınca, taciz etti.en kolay suçlama.zaten ölmüş, savunma hakkı yok.polsi jandarması var.şikayet etseydi.ceza ağır olmalı. örnek olmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
