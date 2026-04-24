ABD heyeti müzakereler için Pakistan\'a gidiyor

24.04.2026 19:02
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceğini açıklamasının ardından ABD de kararını verdi. ABD Başkanı Trump, müzakereler için damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u İslamabad'a gönderiyor.

ABD ve İran arasında barış umutları yeniden arttı. İran Dışişleri Bakanı sürpriz bir kararla müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceğini açıklamasının ardından ABD de adım attı.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA İRAN'LA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, müzakere heyetini İslamabad'a gönderme kararı aldı. Pakistan'a gidecek heyette Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan’da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmıştı. Ateşkesin ardından 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Pakistan’ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmeler için yürütülen girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

YENİ TUR İÇİN TEMAS KURULDU

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

İSLAMABAD’DA GÖRÜŞME YAPILACAK

Arakçi’nin bugün Pakistan’a giderek heyetle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre; ABD'nin ise görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

İSLAMABAD MÜZAKERE İHTİMALİ İÇİN HAZIR TUTULUYOR

Öte yandan, Pakistan'ın başkenti Islamabad, ABD ile İran arasında yapılabilecek olası yeni görüşmeler ihtimali nedeniyle hazır durumda tutuluyor. Ancak taraflar henüz ikinci tur müzakerelere katılacağını teyit etmiş değil. İslamabad'da ana yolların kapalı olduğu altıncı güne girilirken, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ağır tonajlı araçların kente girişine izin verilmezken, bu durumun taze gıda sevkiyatlarını yavaşlatarak tedarik zincirinde aksamalara yol açtığı yönünde haberler, Batı medyasının gündeminde yer aldı.

Firari Türk müteahhit Tayland’da yakalandı Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı
Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında
UEFA’dan Arda Turan’a ceza UEFA'dan Arda Turan'a ceza
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina... Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina...
Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Çok sayıda yaralı var Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Çok sayıda yaralı var

18:55
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
18:27
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:31
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
17:19
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
