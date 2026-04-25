Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı

Akdeniz’de son bir haftadır artan sismik hareketlilik devam ediyor. Girit Adası açıklarında meydana gelen depremler bölgede endişe yaratırken, son 24 saatte 3.6 büyüklüğünün üzerinde 17 sarsıntı kaydedildi.
Girit Adası çevresinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Aynı gün saat 11.58’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre bölgede son deprem bu gece saat 04.47’de meydana geldi. Yaklaşık 4.96 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Girit açıklarında meydana gelen depremlerin bir bölümü Türkiye’de de hissedildi. Özellikle Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaşlar sarsıntıları hissetti.
