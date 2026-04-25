Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı

25.04.2026 07:33
Akdeniz’de Girit açıklarında yaşanan 5.9’luk depremin ardından son 24 saatte 17 artçı sarsıntı kaydedildi, bazı depremler Datça kıyılarında da hissedildi.

Akdeniz’de son bir haftadır artan sismik hareketlilik devam ediyor. Girit Adası açıklarında meydana gelen depremler bölgede endişe yaratırken, son 24 saatte 3.6 büyüklüğünün üzerinde 17 sarsıntı kaydedildi.

5.9’LUK DEPREMİN ARDINDAN SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Girit Adası çevresinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Aynı gün saat 11.58’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

EN SON DEPREM GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre bölgede son deprem bu gece saat 04.47’de meydana geldi. Yaklaşık 4.96 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

SARSINTILAR TÜRKİYE KIYILARINDA DA HİSSEDİLDİ

Girit açıklarında meydana gelen depremlerin bir bölümü Türkiye’de de hissedildi. Özellikle Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaşlar sarsıntıları hissetti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
