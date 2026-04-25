Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı

Gaziantep’teki GATEM Toptancılar Sitesi’nde kaydedilen görüntüler, ihmali gözler önüne serdi. Bir kuruyemiş işletmesinin önünde açıkta bırakılan ürünlerin arasında farenin gezdiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine bölge sakinleri ve tüketiciler hijyen denetimlerinin artırılması çağrısında bulundu.

ZABITALAR CEZA KESTİ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte harekete geçen belediye ekipleri, söz konusu işletmede inceleme başlattı. Hijyen kurallarına uymadığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletmeye ağır para cezası uygulanırken, olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.