Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü

Nisan ayının son günlerinde Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı, kenti yeniden kış mevsimine soktu. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, cadde ve sokakları beyaza boyadı.

GECE BAŞLADI, ŞEHRİ TESLİM ALDI

Gece geç saatlerde etkisini artıran kar yağışı aralıksız devam etti. Kısa sürede kent genelinde etkili olan yağış, cadde ve sokakları kaplarken araçların üzeri de kalın bir kar tabakasıyla örtüldü.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN: KIŞ GERİ GELDİ

Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı. Kentte yaşayanlar, “Yoğun bir kar yağışı var. Kış adeta geri geldi. Lapa lapa kar yağıyor” diyerek yaşanan durumu ifade etti.

Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kars-Göle, Kars-Arpaçay-Çıldır ve Kars-Iğdır kara yollarında sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Kentte hava sıcaklığı yağışla birlikte hissedilir derecede düşerken, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.