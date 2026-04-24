Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

24.04.2026 20:20
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebi ile tahliye edildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci “ev hapsi şeklinde” adli kontrol talebi ile tahliye edildi.

CEBECİ EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında aralık ayında tutuklanan ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni bir karar verildi. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla bir süredir cezaevinde bulunan Cebeci, tahliye edildi.

Mahkeme, Cebeci’nin tahliyesine karar verirken hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda ev hapsine alınan ünlü spikerin yargı süreci tutuksuz olarak devam edecek. 

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN KANINDA ESRAR VE KOKAİNE RASTLANMIŞTI

Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu. Cebeci'nin kanından alınan örneklerde ise uyuşturucu madde içeren bulgu bulunmadığı öğrenilmişti. 

    Yorumlar (1)

  • Adam Adam:
    Başkaları gelip gidebilecek mi ? 0 0 Yanıtla
Bakan Osman Aşkın Bak, ’’Şampiyon Cimbom’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi
Trump: İran karmaşa içinde oldukları için süre verdik Trump: İran karmaşa içinde oldukları için süre verdik
’’Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum’’ diyen Yüksel Yıldırım hakemi de topa tuttu: Düdüğünü as ''Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum'' diyen Yüksel Yıldırım hakemi de topa tuttu: Düdüğünü as!
Meta, yapay zeka yatırımları için binlerce kişiyi işten çıkarıyor Meta, yapay zeka yatırımları için binlerce kişiyi işten çıkarıyor
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

19:02
ABD heyeti müzakereler için Pakistan’a gidiyor
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor
18:55
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
18:54
Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
