Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci “ev hapsi şeklinde” adli kontrol talebi ile tahliye edildi.

CEBECİ EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında aralık ayında tutuklanan ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni bir karar verildi. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla bir süredir cezaevinde bulunan Cebeci, tahliye edildi.

Mahkeme, Cebeci’nin tahliyesine karar verirken hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda ev hapsine alınan ünlü spikerin yargı süreci tutuksuz olarak devam edecek.

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN KANINDA ESRAR VE KOKAİNE RASTLANMIŞTI

Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu. Cebeci'nin kanından alınan örneklerde ise uyuşturucu madde içeren bulgu bulunmadığı öğrenilmişti.