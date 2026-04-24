ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu

ABD, İran\'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
24.04.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'den İran'ın ekonomisine ağır darbe geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasının dondurulduğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetimiyle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 344 milyon dolar değerindeki kripto paranın dondurulduğunu açıkladı. Bakanlık, iki büyük dijital cüzdanda tutulan bu fonların "akıllı sözleşmeler" üzerinden bloke edilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

344 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamasında şunları söyledi: "Ekonomik Öfke kapsamında, Tahran’ın fon üretme, transfer etme ve geri getirme yeteneğini sistematik olarak zayıflatmaya devam edeceğiz.

Hazine’nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, İran’a bağlı birden fazla cüzdanı yaptırım listesine alıyor — bu da 344 milyon dolarlık kripto para dondurulmasıyla sonuçlanıyor. Tahran’ın ülkeyi terk etmeye çaresizce çalıştığı parayı takip edeceğiz ve rejime bağlı tüm finansal can damarlarını hedef alacağız."

İRAN, HÜRMÜZ'DEN GEÇECEK GEMİLERDEN KRİPTO İLE ÖDEME İSTEMİŞTİ

İran'ın Nisan 2026 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden varil başına kripto para (BTC veya USDT) ile geçiş ücreti talep etmeye başlaması, ABD'nin bu trafiği engellemeye yönelik sert hamlesiyle yeni bir boyuta taşındı. Sizin haberleştirdiğiniz 344 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulması olayı, İran'ın yaptırımları baypas etmek için kurduğu bu dijital ödeme sistemine ABD'nin doğrudan bir müdahalesi niteliğinde. Bu durum, bir yandan bölgedeki enerji sevkiyatında ciddi aksamalara ve güvenlik risklerine yol açarken, diğer yandan küresel finans sisteminde "kripto yaptırımları" konusundaki en büyük operasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 22:10:35. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.