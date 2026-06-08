Okan Buruk ile Arda Turan buluştu! Düştükleri not bomba

Türk futbolunun iki başarılı teknik adamı Okan Buruk ve Arda Turan, tatilde bir araya gelerek sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşıma imza attı.

BULUŞMALARI GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Süper Lig'de elde ettiği şampiyonlukla adından söz ettiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın buluşması, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

KARŞILIKLI JESTLER

Bir araya geldiklerini bir fotoğraf ile paylaşan Arda Turan, deneyimli teknik adam Okan Buruk ile olan fotoğrafını sarı-kırmızı kalp emojileri eşliğinde "Oki abim, hocam" notuyla paylaştı. Okan Buruk ise genç meslektaşının bu paylaşımına aynı sıcaklıkla yanıt vererek, yine sarı-kırmızı kalplerle "Şampiyon kardeşim" ifadesini kullandı. İki başarılı ismin bu samimi diyalogları ve şampiyonluk vurguları, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.