Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Emre Belözoğlu, Galatasaray\'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
09.07.2026 17:10
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Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'e yönelik çıkışını değerlendirdi. Eski hocasına sahip çıkan Belözoğlu, "Bu ülkede futbol üzerine yorum yapabilecek, konuşacak üç kişi seçilecek olsa, bunlardan kesinlikle biri Fatih Terim'dir'' dedi.

Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yürüten Emre Belözoğlu, KAFA Sports YouTube kanalında Türk futbol gündemine damga vuran konular hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Fatih Terim’e yönelik çıkışını değerlendirirken eski hocasına sahip çıktı ve Fenerbahçe’deki başkanlık değişimi sonrası camianın durumunu yorumladı.

''FUTBOL KONUŞACAK 3 KİŞİDEN BİRİ FATİH TERİM'DİR''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fatih Terim arasında yaşanan gerilime değinen deneyimli teknik adam, olayların bu kadar yüksek perdeden yaşanmaması gerektiğini belirterek "Bu ülkede futbol üzerine yorum yapabilecek, konuşacak üç kişi seçilecek olsa, bunlardan kesinlikle biri Fatih Terim'dir" diyerek eski hocasının Türk futbolundaki ağırlığına vurgu yaptı.

''AZİZ YILDIRIM'IN İŞİ KOLAY DEĞİL''

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması ve sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk yarışındaki durumunu da değerlendiren Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin her zaman tek bir amacı vardır, o da şampiyonluktur. Ancak Fenerbahçe camiası ne yazık ki son yıllarda sabrını tamamen kaybetti. Günümüzde yöneticilerin her röportajda 'Bu yıl kesin şampiyon olacağız' demesine bile gerek yok, çünkü camianın zaten bundan başka bir alternatifi ya da beklentisi kalmadı. Bu sabırsız ortam nedeniyle hem Aziz Başkan'ın hem de takımın başına geçen teknik direktörün işi gerçekten hiç kolay değil." değerlendirmesini yaptı. 

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Son Dakika Dünya Kupası Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur - Son Dakika
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