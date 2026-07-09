NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü hazırlayan 3 şeften biri, Michelin listesinde de yer alan Sinem Özler oldu.

Türk mutfağını kariyerinin merkezine alan Özler, zirvedeki resmi davet yemeğinde Türkiye'nin gastronomi mirasını uluslararası heyetlerle buluşturdu.

Özler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO çerçevesinde hummalı çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Altyapı çalışmalarının 8 aydır devam ettiğini, kendisi ile ekibinin sürece 1,5 ay önce dahil olduğunu belirten Özler, "Bize çeşitli brifler geldi. Çeşitli kategorilerde ağırlama yemekleriyle ilgili öneriler istendi. Biz de ekipler olarak hazırlık süreçlerine girdik. Yaklaşık 1,5 aydır da toplantılarla, gidip sunumlarımızı yaparak, demolarımızla, kendi menümüzle yer aldık." dedi.

Özler, burada çok büyük bir ekip çalışması olduğunu dile getirerek, "Üç şef olarak çeşitli kategorilerde yemeklerimizi hazırladık. Üç şef ve ekipler olarak gittik. Herkes kendi alanında menülerini oluşturdu. Tamamı Türk mutfağı, Anadolu mutfağı. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin zaten bu konuda çok özel yaklaşımı var. Bir kadın şef olarak ben de davet aldım. Bu açıdan çok mutluyum. Emine Hanım özellikle yemekle ve ağırlamayla bizzat kendisi ilgilendi." diye konuştu.

Şeflerden istenenin davetlilere Türk mutfağını ve kültürünü yansıtmak olduğunu aktaran Özler, orada geçirdikleri iki günün çok özel ve stresli olduğunu anlattı.

Özler, 7-8 Temmuz'un tüm Külliye ekibi ve kendileri için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Çok gurur duyduk, o stresi yaşadık. Bence o iki gün çok önemliydi. Çok şükür, aldığımız yorumlardan da 'Hepimiz yüzümüzün akıyla çıktık.' diye düşünüyoruz. Orada biz Anadolu mutfağı, Türk mutfağı, özellikle bu kategoride çalıştık. Zaten bize gelen brif de bu şekildeydi. Özellikle kendi kültürümüzü yansıtacak, yemeklerimizi anlatacak şekilde çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Güzel ve özel bir menü hazırladık"

Özellikle içli köfte ve kabak çiçeği dolmasının imza yemeklerinden olduğuna dikkati çeken Özler, menüde yer alan yemeklere ilişkin şunları kaydetti:

"Enginar yaptık, Urla'dan enginarlarımız geldi. Özel ürünlerimizin de hepsini zaten Anadolu'dan getirdik. Bu şekilde güzel ve özel bir menü hazırladık. Benim oturumum biraz kalabalıktı, 300 kişilik yemek yaptım. Aynı anda servisi rahat olacak, bütün yemekleri kalitesini bozmadan, sıcak yiyebilecekleri şekilde bir menü oluşturdum. Özellikle biz içli köfte konusunda ısrarcıydık. İrmik helvasını da özellikle istedik. Bizim yemeklerimizde zeytinyağlıların da yeri çok büyüktür. Gelen tepkiler de bu yönde oldu. Tabakların hepsi boştu. Bu, bir şef için çok mutluluk verici bir şey. O yüzden çok büyük bir gurur ve mutlulukla oradan ayrıldık."

Özler, zirvede görevlendirilen 3 şeften biri ve buradaki tek kadın şef olmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu anlattı.

"Özellikle bu kategoride temsil etmenin dünyada az kişiye kaç kişiye nasip olur?" diye soran Özler, o açıdan çok mutlu olduğunu söyledi.

Özler, yemek servisi sırasında mutfak ile servisin eş zamanlı ve uyum içinde çalışmasının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, bu anı hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

"Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok güzel, kıymetli çalışmalar yapıyor"

Türk mutfağının çok kıymetli ve değerli olduğunu vurgulayan Özler, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok güzel, kıymetli çalışmalar yapıyor. Gerçekten gastronomi alanında çok güzel çalışmalar oluyor. Biz, bunun desteğini hep görüyoruz. Dolayısıyla bu mertebede bir temsilci olmak, benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur kaynağı oldu. Ben ve ekibim çok mutluyuz. Zaten hazırlık sürecinde de herkes çok heyecanlıydı. İnşallah daha iyi yerlerde tüm dünyaya mutfağımızı anlatabiliriz."