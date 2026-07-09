Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma - Son Dakika
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Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma

Arjantin\'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
09.07.2026 17:23
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FBI, kara para aklama iddiaları kapsamında Arjantin Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

FIFA 2026  Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada devam ederken, Arjantin futbol camiası ABD’den gelen büyük bir soruşturma dalgasıyla sarsıldı. 

ARJANTİN'E KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

LA Nacion'daki yer alan habere göre; ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal savcılar; Arjantin Futbol Federasyonu’nun (AFA) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mali operasyonlarını mercek altına aldı. Yürütülen geniş çaplı soruşturmanın; kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı gibi ağır suçlamaları kapsadığı bildirildi.

Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma

300 MİLYON DOLARI AŞAN ŞÜPHELİ TRAFİK

 İncelemelerin odak noktasında ise AFA’nın uluslararası düzeydeki sponsorluk ve ticari sözleşmelerinden doğan gelirlerini yöneten ABD merkezli TourProdEnter LLC adlı şirket bulunuyor. Amerikalı müfettişler ve savcılık makamı, Arjantin Futbol Federasyonu’na ait 300 milyon doların üzerindeki bir fonun ABD finans sistemi üzerinden nasıl transfer edildiğini inceliyor. Bu devasa nakit akışının Amerikan yasalarını çiğneyip çiğnemediği araştırılırken, gönderilen fonların hangi paravan şirketlere veya kişilere ulaştığı tek tek tespit ediliyor.

Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma

TOURPRODENTER LLC VE KAYIP MİLYONLAR

Soruşturmanın merkez üssü konumundaki TourProdEnter LLC'nin banka kayıtları incelendiğinde, şirketin AFA adına en az 260 milyon dolarlık bir bütçeyi yönettiği görüldü. Ancak mali kayıtlarda yer alan bu paranın yalnızca küçük bir kısmının federasyonun resmi ve olağan faaliyet giderleri için harcandığı, geri kalan kısmın akıbetinin ise belirsiz olduğu saptandı. Özellikle finansal olarak hiçbir mantıklı veya ekonomik gerekçesi gösterilmeden, farklı şirketlere ve hak sahiplerine aktarılan 57 milyon dolarlık gizemli para hareketi, müfettişlerin en çok üzerinde durduğu konu başlıklarından biri haline geldi. Bu transferlerin yasa dışı bir finans mekanizmasının parçası olup olmadığı inceleniyor.

Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma

İFADELER ALINMAYA BAŞLANDI, FEDERASYON SESSİZ

FBI’ın soruşturma kapsamında şimdiden bazı iş insanları ve eski kamu görevlilerinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi. İş insanı Guillermo Tofoni’nin federal yetkililere saatler süren detaylı bir ifade verdiği belirtilirken, AFA’nın ticari ilişkileri hakkında bilgi sahibi olan başka kritik isimlerin de sorgulanması bekleniyor. Dünya kupası esnasında patlak veren bu skandala dair Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ve Federasyon Başkanı Claudio “Chiqui” Tapia cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ön inceleme aşamasında olan soruşturmanın, toplanacak yeni deliller ışığında çok daha geniş bir cezai boyuta ulaşabileceği öngörülüyor.

Dünya Kupası, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma - Son Dakika

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