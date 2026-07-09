FIFA 2026 Dünya Kupası’nın ilk çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Fas, bu akşam TSİ 23.00’te Boston’da karşı karşıya geliyor.
66 bin seyirci kapasiteli dev stadyumda oynanacak bu kritik müsabaka, tarihi bir karara da sahne olacak. FIFA, zorlu karşılaşmayı yönetmesi için Arjantinli hakem Facundo Tello’yu görevlendirdi. Tello'nun yardımcılarının tamamı da yine Arjantinli hakemlerden oluşacak. Bu atamayla birlikte, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçın tüm hakem kadrosu aynı ülkeden seçilmiş oldu.
FIFA’nın bu radikal kararı, dev randevu öncesinde futbol kamuoyunda büyük bir tartışma dalgası başlattı. Futbolseverler, Arjantin'in turnuvada halen mücadele ettiğini ve yapılan bu atamanın yanlış olduğunu dile getirdi. Bu tartışmaların ardından tüm gözler, bu akşam hem iki dev takımın mücadelesinde hem de Arjantinli hakem triosunun performansında olacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Fransa-Fas maçının hakemi tartışmalara yol açtı! Bakın hangi ülkeden - Son Dakika
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