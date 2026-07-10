Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı

10.07.2026 10:17  Güncelleme: 10:20
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Antalya'daki cenazeden dönen Bilir ailesinin aracı, Amasya'da traktörle çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'dan Amasya'ya bir yakınlarının cenazesi için giden Bilir ailesinin dönüş yolculuğu acı bir kazayla sonuçlandı.

TRAKTÖRLE ÇARPIŞAN ARAÇ ŞARAMPOLE SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre kaza, Mehmet Bilir'in kullandığı 05 AER 839 plakalı Tofaş Fiat Doblo marka hafif ticari aracın, Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ticari araç şarampole savruldu. Kazanın yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine hızla polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATTAN KOPTU

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kazanın acı bilançosu ortaya çıktı. Araç sürücüsü Mehmet Bilir, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan ağabeyi Yavuz Bilir ve annesi Fatma Bilir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü Osman Şahin ise hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı

BÖLGE HALKINDAN "YOL ÇALIŞMASI" TEPKİSİ

Meydana gelen feci kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı bölgedeki tehlikeye dikkat çeken yöre halkı duruma tepki gösterdi. Kazadan büyük üzüntü duyduğunu belirten vatandaşlardan Yılmaz Kara, yetkilileri uyararak, "Yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık kazalar yaşanıyor." dedi.

Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı
Mehmet Bilir
Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı
Yavuz Bilir
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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