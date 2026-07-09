400 bin liralık poşet çöpte bulundu - Son Dakika
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400 bin liralık poşet çöpte bulundu

400 bin liralık poşet çöpte bulundu
09.07.2026 14:52  Güncelleme: 14:59
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İzmir'de kuyumcu Mehmet Güneş, eşinin yanlışlıkla çöpe attığı 400 bin lira nakit parayı, belediye ekipleri ve güvenlik kameraları sayesinde 24 saat sonra çöp konteynerinde buldu.

İzmir'de bir adam, eşinin yanlışlıkla çöpe attığı 400 bin lira dolu poşeti bulmak için tonlarca çöpü didik didik aradı. Para dolu poşet, mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, bir arkadaşının altın satın almak üzere poşet içinde verdiği 400 bin lira nakit parayı evine götürerek mutfağa bıraktı. Durumdan haberdar olmayan eşi, poşeti atık zannederek mahalledeki çöp konteynerinin kenarına bıraktı. Ertesi gün eşine parayı alacağını söyleyen Güneş, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Belediye ekiplerine durumu bildiren Güneş, ailesiyle birlikte atık toplama merkezine gitti. Güneş ailesi, buradaki yaklaşık 15 tonluk çöp yığınının içinde saatlerce poşeti aradı.

Atık merkezindeki aramalardan bir sonuç alamayan Mehmet Güneş, bu kez mahalledeki çeşitli güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Kayıtları incelediğinde, temizlik işçilerinin konteynerdeki çöpleri kamyona yüklediğini, ancak kenarda duran poşeti boşalan konteynerin içine geri attığını gördü. Hemen sokaktaki konteynere giden Güneş, para dolu poşeti çöpün içerisinde buldu.

"Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Güneş, "Bir kardeşimizin emanet parası vardı. Bizden altın alacaktı. 'Sende dursun' diyerek parayı bir gün önceden bize teslim etti. Eve getirdim ve mutfağa koydum. Ancak eşime poşetin içinde para olduğunu söylemeyi unuttum. Eşim de içinde para olduğunu bilmediği için onu çöp zannederek alıyor ve dışarıdaki çöp konteynerinin yanına bırakıyor. Ertesi gün dükkana gittim. Bir süre sonra para aklıma gelince eşimi arayıp, 'Parayı almaya geliyorum' dedim. 'Ne parası?' diye sordu. 'Ben mutfağa para koymuştum' deyince, 'Ben onu çöp zannedip çöpe attım' dedi. O esnada başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hemen Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Bize çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin çöp kamyonunu tespit ettiklerini ve kamyonun içindeki çöpleri bir alana boşalttıklarını söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Akrabalarımızı da çağırdık. 7-8 kişi toplanıp 15 ton çöpün içinde parayı aradık fakat orada bulamadık. Para hala buradaki konteynerin içindeymiş. Çünkü eşim poşeti konteynerin içine değil, yanına bırakmış. Temizlik işlerinde çalışan arkadaşlar konteyneri arabaya boşalttıktan sonra, sağda solda kalan ufak tefek çöpleri ve poşetleri tekrar konteynerin içine atmışlar. Biz bunu ilk başta bilmediğimiz için boş yere gidip çöplükte aramışız. Sonradan kamera kayıtlarını inceleyip paranın hala konteynerde olduğunu tespit edince, gelip buradan aldık. Yaklaşık 24 saat sonra bulduk. Helal paraymış." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Güneş, 3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 400 bin liralık poşet çöpte bulundu - Son Dakika

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