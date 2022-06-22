Son Dakika Karabağlar Haberleri

10:40 Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti Mahkeme market sahibini haklı buldu, cezayı iptal etti İzmir'de, iddialara göre gündüz saatlerinde bir marketten alkollü içecek satın alan ve içecekleri emaneten markete bırakan taksici, saat 22.

14:45 Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde gazeteciler ve yazarların hapiste, uyuşturucu baronları ise dışarıda olduğunu belirterek, "O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu mücadele hak mücadelesidir." dedi.

14:24 İzmir'de 3 Bin Kişi CHP Rozeti Taktı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın toplu üye katılım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. 3 bin kişinin rozet CHP rozetini taktığı törende konuşan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümü mezunu, Sanat Felsefesi doktora öğrencisi Ezgi Aydın, “Son altı aydır özel bir yemek firmasında asgari ücretin yarısı maaşla çalışmaktayım. Bu firmada bulaşıkçı olarak çalışıyorum. Evet, bulaşıkçılık yapıyorum. Gitmemizi istiyorlar, gitmeyin. Vazgeçmemizi istiyorlar, vazgeçmeyin. Umut bugün burada, umut şu an tam karşımda. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan o anlamlı cümlesini bir kez daha söylemek istiyorum. Geldikleri gibi giderler” dedi.

10:50 Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu ve CHP Yönetimine Sunum... İzmir'in Kurtuluşunun 100'ncü Yıl Etkinliklerine Davet Etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine “Geleceğin Türkiye’si İzmir” sunumu yaptı. İzmir’den Türkiye’ye, örnek olacağını belirttiği sosyal demokrat belediyecilik projelerini anlatan Başkan Soyer, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yıl etkinliklerine davet etti.

09:29 CHP Heyeti, Karabağlar Belediyesi'nin Projelerini Gezdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yla PM üyesi milletvekilleri Candan Yüceer ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi ve Mobilya Akademi'yi gezdi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun eşlik ettiği gezide Ağbaba ve milletvekilleri, çocuklarla sohbet ederken, Mobilya Akademi'de de sektörün sorunlarını dinledi.

00:59 Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli, Denizli ve Manisa illerinde polis ekipleri tarafından çok sayıda iş yeri, imalathane ve depolara gerçekleştirilen operasyonda, 30 ton sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

09:28 Karabağlar'da Kız Kardeşler El Ele Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri'ndeki 25 kadına, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle, başta e-ticaret olmak üzere farklı konu başlıklarında eğitimler verildi. “Kız Kardeşler El Ele” adlı program sonunda kadınlar, katılım belgelerini, düzenlenen törenle aldılar.

05:02 İZMİR'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri çalıntı olduğu değerledirilen bir otomobili inceledikleri sırada, silahlı saldırıya uğradı.

04:46 Polis ekibine silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı Olay yeri Ekiplerin olay yerinde incelemeler yapması İZMİR (AA) – İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekibine silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı.

04:04 İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan sanayi içerisinde bir otomobili inceleyen polis ekiplerine, sokağa gelen bir başka araç içerisinden ateş açıldı.

14:46 Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Başkan Selvitopu, açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin çocuğun ziyaret ettiği Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'yle ilgili CHP liderine ayrıntılı bilgi verdi.

17:44 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

11:46 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

15:48 Ali Babacan: "Beştepe Türkiye'ye İşkence Ediyor, Onların Gece Yarısı Bozduğu Ekonomiyi Gündüz Gözüyle Düzelteceğiz" DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "'Büyüdük ama dar gelirli vatandaşlarımızı daha da yoksullaştırdık' diyorlar ve yüzleri gülüyor. Utanç duyuyorum. Beştepe, tüm Türkiye’ye adeta işkence ediyor. Sayın Erdoğan ülkeyi gece yarısı kararnameleriyle yönetmeye alıştı ya, ona bağlı ekonomi kurumları da gece yarısı açıklamalarına başladı. İyice alıştılar devleti karanlıkta yönetmeye. Onların gece yarısı bozdukları ekonomiyi gündüz gözüyle düzelteceğiz" dedi.

15:41 Babacan: Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizi 6 ayda bu kriz ortamından çıkaracağız. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz" dedi.

14:41 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabağlar İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresine katıldı.

09:29 Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde İnovasyon Fuarı Karabağlar Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, İnovasyon Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Merkezi Karabağlar'da bulunan UKEB Okulları'nın bu yıl 6'ncısını düzenlediği fuarda çocuklar projeleriyle yer aldı. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Meclis Üyesi Can Ersoy, Belediye Başkan Yadımcısı Yaşar Güven Güngörmüş, UKEB Okulları Genel Müdürü Filiz Ulusoy ile çok sayıda veli katıldı.

05:32 İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyor İzmir'in Karabağlar ilçesinde görev yapan devriye ekipleri, bir market zincirine giren hırsızı suçüstü yakaladı.

18:58 Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi İZMİR'in Konak ilçesinde otomobilide seyir halindeyken uzun namlulusu silaha düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden, 'Dobo Metin' lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan (49) toprağa verildi.

18:44 İzmir'deki silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi İzmir'in Konak ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi.

17:47 Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi İzmir'de içinde bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla taranan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

09:48 Karabağlar Belediyesi Kadrolu İşçilerinin Tis Sevinci Karabağlar Belediyesi'nde kadrolu işçi olarak çalışan 69 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ve Belediye İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında törenle imzalandı.

16:19 İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları hasar gördüğü için Büyükşehir Belediyesince konutlara yerleştirilen ve 20 Temmuz itibariyle evleri boşaltmaları istenen aileler, yeni evleri yapılana kadar süre talep etti.

11:35 Meslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisiklet Kimi avukat, kimi mali müşavir, kimi de belediye çalışanı veya öğretmen... Meslekleri ve yaşamları farklı olsa da onları bisiklet tutkuları bir araya getiriyor.

09:25 İzmir'de hasta yakını "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek kendisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisini darp etti İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir hastanede kat hemşiresi, hasta yakınlarını kattan çıkarmak için güvenlik görevlisinden yardımı istedi. Harekete geçen güvenlik görevlisi, uyarıda bulunduğu hasta yakını tarafından darp edildi. Kavganın "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" iddiası üzerine çıktığı öğrenildi.

12:43 AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, Batman'da yaşayan SMA hastası 20 aylık Ebrar Güner'in tedavisi için yürütülen bağış kampanyasına destek oldu.

17:11 Uşak'ta 2 üniversite öğrencisinin öldüğü kazadaki sürücünün alkollü olduğu belirlendi Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisi genç kıza çarparak ölümlerine sebep olan otomobil sürücüsünün 1,44 promil alkollü olduğu tespit edildi.

15:06 Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı UŞAK'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla arkadaşı Sude Ürer'le (23) birlikte hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu (25) memleketi İzmir'de toprağa verildi.

15:43 Kapora çetesi, kadın avukatın uyanıklığı sayesinde ifşa oldu Kapora çetesi, kadın avukatın uyanıklığı sayesinde ifşa oldu Avukat dedektif gibi çalıştı, kapora dolandırıcısını güvenlik kamerasıyla görüntüledi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yatırım amacıyla internetten taksi satın almak isteyen bir market sahibi kendini farklı bir kimlikle tanıtan...

15:21 Avukat dedektif gibi çalıştı, kapora dolandırıcısını güvenlik kamerasıyla görüntüledi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yatırım amacıyla internetten taksi satın almak isteyen bir market sahibi kendini farklı bir kimlikle tanıtan şüpheliyle anlaşırken, dolandırılma ihtimaline karşı durumu avukatına bildirdi.

13:19 Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar adına, İzmir'deki Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde okuma köşesi oluşturuldu.

20:46 TOKİ'nin konut inşaatı Karabağlar Belediyesi'nin itirazları nedeniyle başlayamadı TOKİ'nin konut inşaatı Karabağlar Belediyesi'nin itirazları nedeniyle başlayamadı Hak sahipleri belediyeye isyan etti İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılması planlanan Toplu Konut İdaresi konutları, Karabağlar Belediyesi'nin imar planına itirazları sebebiyle yaklaşık 3 yıldır başlatılamıyor.

10:40 Karabağlar Aqua Yaşam Açılıyor İzmir Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 1 Haziran Çarşamba günü hizmete açılıyor.

00:28 Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı Milli Eğitim Bakanlığının İmam Hatip Liseleri ve ortaokulları öğrencilerini kapsayan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı.

17:42 İzmir'de Can Dostlar İçin Yeni Adım: Iskarta Balıklar Mamaya Dönüşecek İzmir Büyükşehir Belediyesi balıkçılıkta ıskarta ürünlerin evcil hayvan beslenmesinde kullanılması için harekete geçti. Bu alanda bir sektör oluşturmak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve yurtdışından paydaşlarla Erasmus-Plus Maripet projesinin tanıtım toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Paydaşlarımızla eğitim programları oluşturacağız. Farkındalık çalışmalarıyla beraber evcil hayvan gıda endüstrisine katkı sunacağız” dedi.

17:20 Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darbedilen bir kadını saldırganın elinden kurtaran taksici, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ödüllendirildi.

11:42 İzmir'de "Her Mahalleye Bir Kütüphane" Kampanyası Kapsamında 8 Kütüphane Hizmete Girdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası kapsamında 8 mahalleye kütüphane kuruldu. Başkan Tunç Soyer, kampanyaya bugüne kadar 10 binden fazla kitabın bağışlandığını belirterek, “Bu daha başlangıç, hedefimiz 25 bin. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

14:26 İZMİR'DE KADINA ŞİDDETE TAKSİCİDEN MÜDAHALE, O ANLAR KAMERADA İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü Faruk Işık (42), olaya müdahale etti.

13:00 Kadını darbeden kişiye taksici müdahale etti İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesi ve bir taksicinin olaya müdahale ettiği anları güvenlik kamerası kaydetti.

09:52 Sokak ortasında kadına şiddete taksiciden müdahale İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında bir kişi tarafından darbedilen kadın, taksici tarafından kurtarıldı.

09:23 Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçeye bağlı Kavacık köyünde yaşayan ve engeline rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya'yı evinde ziyaret etti. Resim sevgisi ve azmiyle herkese örnek olan Düzgünkaya'ya çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Selvitopu, kendisine günün anısına şal armağan etti.

17:25 İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir caddede karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

17:20 Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş (2) TUTUKLANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i (61) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Şükrü Türkmen (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

17:04 İzmir'de ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı İzmir'de ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşini öldürme suçundan gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15:16 Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Ş.T.'nin (69) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü Nurel T.'nin (61), ayrı yaşadığı eşi tarafından daha önce de ölümle tehdit edildiği, bu nedenle de çok fazla dışarı çıkmadığı öğrenildi.

10:15 Karabağlar Belediyesi'nin Desteğiyle Gönüllü Öğrencilerden Kavacık'ta Kütüphane Projesi Gönüllü öğrenciler, Karabağlar Belediyesi’nin desteğiyle Kavacık İlkokulu'nda kütüphane düzenlemesi ve duvar renklendirmesi düzenliyor. “Renkli Hayaller Projesi” kapsamında köyde bulunan İzmir Demokrasi Çok Topluluğu'na üye gönüllü öğrenciler, depo olarak kullanılan eski bir binayı kütüphaneye dönüştürüyor. Ayrıca okulun dış duvarlarının boya badanasını yapan öğrenciler, dış duvarı kalem deseniyle renklendirdiler.

18:58 Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2) HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

18:02 AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN BIÇAKLADIĞI NUREL, YARALANDI İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Ş.T. (69), ayrı yaşadığı eşi Nurel T.?yi (61) 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralandı.

17:32 Kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı İzmir'in Karabağlar ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

17:24 Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Cinayet sonrası o anları kayda alan vatandaş şoka girdi İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09:33 Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Genç Meslektaşlarını Ağırladı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği öğrencileri, Karabağlar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Dijital Arşiv gibi çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Mesleği Harita Mühendisliği olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da öğrencileri ağırlayarak, merak ettikleri soruları yanıtladı. Başkan Selvitopu, bu mesleği neden tercih ettiği ve Karabağlar'ı modernleştirmek için yaptıkları projelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

17:01 İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı 2021 yılı nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 olan konut satışı, 2022 yılı nisan ayında yüzde 53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu.

11:22 İzmir'de 3 Yılda Yollar İçin 3 Milyar 730 Bin TL Yatırım Yapıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi son üç yılda kentin yollarını yenilemek ve konforlu bir ulaşım sağlamak için başta asfalt, ova yolu ve kavşak düzenlemeleri olmak üzere yeni yolların açılmasından yaya üst geçitlerine kadar 3 milyar 730 bin liralık yatırım yaptı.

10:34 Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: "Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli" Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başkanlığında toplanan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi, encümen ve komisyonlarını belirleyerek 2021 mali yılı kesin hesap cetvelleri ile faaliyet raporunu onayladı. Başkan Batur, ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin ek bütçe yapmak zorunda kaldıklarını, maaşları zamanında ödeyebilmek için gayret gösterdiklerini belirterek, “Belediyelerin mali yapılarının gözden geçirilmesi ve özellikle belediye gelirleri yasasının bir an evvel gündeme gelmesi gerekiyor” dedi.

00:58 Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi Son dakika haberler... İzmir'de polisin sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 4 milyon 100 bin adet makaron, 2 bin 841 paket kaçak sigara, 655 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

22:14 İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın ele geçirildi İzmir polisinin, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretimi yaparak depolayan kaçakçılara yönelik düzenlediği baskınlarda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.

12:29 Genç kadın, devlet desteğiyle çiftçi oldu İzmir'de doğup büyüyen Özge Martoğlu, 18 yaşındayken yerleştiği kırsal mahallede devlet desteğiyle çiftçi oldu.

12:08 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.

11:26 Soyer: "İzmir Nüfusunun Üçte Birinin Ambalaj Atıklarını Çöpe Gitmeden Ekonomiye Geri Kazandıracağız" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl ilk kez düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nın açılışını yaptı. Soyer, “İzDönüşüm projemiz ile şehrimizdeki atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Bu süreci Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimizde, ilçe belediyelerimizle eşgüdüm içinde başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin sonunda, İzmir nüfusunun üçte birinin ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandıracağız” diye konuştu.

09:35 4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda 4 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

17:20 İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı İzmir'de gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi amacıyla Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

17:04 İZMİR'DE ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM FUARI BAŞLADI İZMİR'de bu yıl ilki düzenlenen Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

10:30 İzmir'de Otizmli Çocuğa Okulda Şiddet İddiası. Savcılık Takipsizlik Kararı Verdi, Baba Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu: "Beni Hak Aramaktan... İzmir'de, 7 yaşındaki otizmli çocuğuna 2020 yılında özel bir eğitim merkezinde öğretmen tarafından şiddet uygulandığını öne süren baba İbrahim Çetin'in başvurusuna savcılıkça takipsizlik kararı verildi. Karara itiraz edip dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan İbrahim Çetin, "Beni hak aramaktan bıktırdılar, adalete güvenim kalmadı. Yine de çocuğumun hakkını aramak zorundayım. Anayasa Mahkemesi de ret verirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım" dedi.

09:41 Karabağlar Belediyesi'nce Hayata Geçirilen Mobilya Akademi'de Atölye Çalışmaları Başladı Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası (İZMOD) iş birliğiyle hizmete açtığı Mobilya Akademi, bu mesleği yapmak isteyenler öğrenciler için önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda Mobilya Akademi'de “Sürdürülebilir ve Ekolojik Tasarım” konulu ilk atölye çalışması yapıldı.

10:38 Başkan Selvitopu: "Karabağlar Belediyesi Var Olan Bütçesiyle Yatırım Yapan Sayılı Belediyelerden Biridir" Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci toplantısında “Karabağlar Belediyesi var olan bütçesiyle Türkiye'de yatırım yapan sayılı belediyelerden biridir. Türkiye'de bütçe gelir gider dengesini istikrarlı hale getiren, yatırım yapan belediyelerden biriyiz” dedi.

17:28 Son dakika haberleri: Trafikte başörtülü kıza saldırı davasında hakim, olay yerinde keşif istedi Son dakika haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışıp başörtüsünü çıkararak darbettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan Ergün ile eşi Yeliz Ergün'ün yargılanmasına devam edildi.

15:35 Genç kadının başörtüsünü çıkarıp hakaret ettikleri iddia edilen olayda keşif kararı İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışan ve genç kızın başörtüsünü çıkarıp, darp ettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E.'nin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

10:48 İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün ürünleri satışı yapan bir işyeri bir kişi tarafından kurşunlandı.

07:02 İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

19:13 İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün mamulleri satışı yapan işyeri, bir kişi tarafından kurşunlandı.

17:13 Son dakika... Tütüncüye silahlı saldırı kamerada Son dakika 3. sayfa haberine göre Tütüncüye silahlı saldırı kamerada Ölümden kıl payı dönen çalışan o anları anlattı İzmir'in Karabağlar ilçesinde tütüncü dükkanına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

12:00 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı İzmir'de boşandığı eski 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun indirimsiz olarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11:28 Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası Son dakika haberleri: İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

20:55 Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oto kurtarma aracı ve minibüs çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

00:16 Başkan Selvitopu: Hizmetlerimizin Kalitesi Artacak Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Öncelikle İmar Müdürlüğümüzün arşivinin dijital ortama aktarılması işi bu ay sonu ya da gelecek ay başında tamamlanmış olacak. Sonrasında Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün arşivini aktaracağız. ISO 9001 belgesini de alarak, belediyemizin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu iki sistem birbiriyle uyumlu çalışacak” dedi.

14:22 Karabağlar'da Anneler Günü Kermesi Karabağlar Belediyesi'nin Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Selvili Mahallesi'nde düzenlediği “Kadın Emeği Kermesi” törenle açıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin dijital ortamda pazarlanması için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

10:08 Yargıtay, karakoldaki dayağa haksız tahrik indirimi istedi YARGITAY, İzmir'de gözaltına alınıp, götürüldüğü polis merkezinde darbedilen Fevziye Cengiz (48) davasında 7 yıl sonra kararını açıkladı.

16:24 Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.