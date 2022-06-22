Son Dakika Karabağlar Haberleri

- 22.06.2022 22 Haz 10:40 Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti
Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti Mahkeme market sahibini haklı buldu, cezayı iptal etti İzmir'de, iddialara göre gündüz saatlerinde bir marketten alkollü içecek satın alan ve içecekleri emaneten markete bırakan taksici, saat 22.
- 18.06.2022 18 Haz 14:45 Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde gazeteciler ve yazarların hapiste, uyuşturucu baronları ise dışarıda olduğunu belirterek, "O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu mücadele hak mücadelesidir." dedi.
- 18.06.2022 18 Haz 14:24 İzmir'de 3 Bin Kişi CHP Rozeti Taktı.
CHP İzmir İl Başkanlığı'nın toplu üye katılım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. 3 bin kişinin rozet CHP rozetini taktığı törende konuşan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümü mezunu, Sanat Felsefesi doktora öğrencisi Ezgi Aydın, “Son altı aydır özel bir yemek firmasında asgari ücretin yarısı maaşla çalışmaktayım. Bu firmada bulaşıkçı olarak çalışıyorum. Evet, bulaşıkçılık yapıyorum. Gitmemizi istiyorlar, gitmeyin. Vazgeçmemizi istiyorlar, vazgeçmeyin. Umut bugün burada, umut şu an tam karşımda. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan o anlamlı cümlesini bir kez daha söylemek istiyorum. Geldikleri gibi giderler” dedi.
- 17.06.2022 17 Haz 10:50 Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu ve CHP Yönetimine Sunum... İzmir'in Kurtuluşunun 100'ncü Yıl Etkinliklerine Davet Etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine “Geleceğin Türkiye’si İzmir” sunumu yaptı. İzmir’den Türkiye’ye, örnek olacağını belirttiği sosyal demokrat belediyecilik projelerini anlatan Başkan Soyer, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yıl etkinliklerine davet etti.
- 17.06.2022 17 Haz 09:29 CHP Heyeti, Karabağlar Belediyesi'nin Projelerini Gezdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yla PM üyesi milletvekilleri Candan Yüceer ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi ve Mobilya Akademi'yi gezdi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun eşlik ettiği gezide Ağbaba ve milletvekilleri, çocuklarla sohbet ederken, Mobilya Akademi'de de sektörün sorunlarını dinledi.
- 17.06.2022 17 Haz 00:59 Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını
Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli, Denizli ve Manisa illerinde polis ekipleri tarafından çok sayıda iş yeri, imalathane ve depolara gerçekleştirilen operasyonda, 30 ton sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- 16.06.2022 16 Haz 09:28 Karabağlar'da Kız Kardeşler El Ele
Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri'ndeki 25 kadına, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle, başta e-ticaret olmak üzere farklı konu başlıklarında eğitimler verildi. “Kız Kardeşler El Ele” adlı program sonunda kadınlar, katılım belgelerini, düzenlenen törenle aldılar.
- 16.06.2022 16 Haz 05:02 İZMİR'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri çalıntı olduğu değerledirilen bir otomobili inceledikleri sırada, silahlı saldırıya uğradı.
- 16.06.2022 16 Haz 04:46 Polis ekibine silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı
Olay yeri Ekiplerin olay yerinde incelemeler yapması İZMİR (AA) – İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekibine silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı.
- 16.06.2022 16 Haz 04:04 İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de silahı çatışma: 1'i polis 2 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan sanayi içerisinde bir otomobili inceleyen polis ekiplerine, sokağa gelen bir başka araç içerisinden ateş açıldı.
- 15.06.2022 15 Haz 14:46 Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret
İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Başkan Selvitopu, açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin çocuğun ziyaret ettiği Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'yle ilgili CHP liderine ayrıntılı bilgi verdi.
- 13.06.2022 13 Haz 17:44 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.
- 13.06.2022 13 Haz 11:46 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yaz ve Kış Spor Okulları projesi kapsamında 16 ayrı tesiste 27 farklı branşta 100’ün üstünde eğitmenle yeni sezona hazır. Geçen yıl boyunca 46 bin çocuk ve yetişkinin eğitim aldığı spor okullarında 2022 Yaz Dönemi 20 Haziran’da başlayacak. Bu yıl sadece yaz döneminde 25 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.
- 11.06.2022 11 Haz 15:48 Ali Babacan: "Beştepe Türkiye'ye İşkence Ediyor, Onların Gece Yarısı Bozduğu Ekonomiyi Gündüz Gözüyle Düzelteceğiz"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "'Büyüdük ama dar gelirli vatandaşlarımızı daha da yoksullaştırdık' diyorlar ve yüzleri gülüyor. Utanç duyuyorum. Beştepe, tüm Türkiye’ye adeta işkence ediyor. Sayın Erdoğan ülkeyi gece yarısı kararnameleriyle yönetmeye alıştı ya, ona bağlı ekonomi kurumları da gece yarısı açıklamalarına başladı. İyice alıştılar devleti karanlıkta yönetmeye. Onların gece yarısı bozdukları ekonomiyi gündüz gözüyle düzelteceğiz" dedi.
- 11.06.2022 11 Haz 15:41 Babacan: Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz
DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizi 6 ayda bu kriz ortamından çıkaracağız. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz" dedi.
- 11.06.2022 11 Haz 14:41 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabağlar İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresine katıldı.
- 11.06.2022 11 Haz 09:29 Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde İnovasyon Fuarı
Karabağlar Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, İnovasyon Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Merkezi Karabağlar'da bulunan UKEB Okulları'nın bu yıl 6'ncısını düzenlediği fuarda çocuklar projeleriyle yer aldı. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Meclis Üyesi Can Ersoy, Belediye Başkan Yadımcısı Yaşar Güven Güngörmüş, UKEB Okulları Genel Müdürü Filiz Ulusoy ile çok sayıda veli katıldı.
- 06.06.2022 06 Haz 05:32 İzmir polisi hırsızlara göz açtırmıyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde görev yapan devriye ekipleri, bir market zincirine giren hırsızı suçüstü yakaladı.
- 05.06.2022 05 Haz 18:58 Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi
İZMİR'in Konak ilçesinde otomobilide seyir halindeyken uzun namlulusu silaha düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden, 'Dobo Metin' lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan (49) toprağa verildi.
- 05.06.2022 05 Haz 18:44 İzmir'deki silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
İzmir'in Konak ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Metin Arslan'ın cenazesi defnedildi.
- 05.06.2022 05 Haz 17:47 Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi
İzmir'de içinde bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla taranan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
- 04.06.2022 04 Haz 09:48 Karabağlar Belediyesi Kadrolu İşçilerinin Tis Sevinci
Karabağlar Belediyesi'nde kadrolu işçi olarak çalışan 69 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ve Belediye İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında törenle imzalandı.
- 03.06.2022 03 Haz 16:19 İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor
İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları hasar gördüğü için Büyükşehir Belediyesince konutlara yerleştirilen ve 20 Temmuz itibariyle evleri boşaltmaları istenen aileler, yeni evleri yapılana kadar süre talep etti.
- 03.06.2022 03 Haz 11:35 Meslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisiklet
Kimi avukat, kimi mali müşavir, kimi de belediye çalışanı veya öğretmen... Meslekleri ve yaşamları farklı olsa da onları bisiklet tutkuları bir araya getiriyor.
- 03.06.2022 03 Haz 09:25 İzmir'de hasta yakını "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek kendisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisini darp etti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir hastanede kat hemşiresi, hasta yakınlarını kattan çıkarmak için güvenlik görevlisinden yardımı istedi. Harekete geçen güvenlik görevlisi, uyarıda bulunduğu hasta yakını tarafından darp edildi. Kavganın "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" iddiası üzerine çıktığı öğrenildi.
- 01.06.2022 01 Haz 12:43 AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek
AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, Batman'da yaşayan SMA hastası 20 aylık Ebrar Güner'in tedavisi için yürütülen bağış kampanyasına destek oldu.
- 31.05.2022 31 May 17:11 Uşak'ta 2 üniversite öğrencisinin öldüğü kazadaki sürücünün alkollü olduğu belirlendi
Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisi genç kıza çarparak ölümlerine sebep olan otomobil sürücüsünün 1,44 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- 31.05.2022 31 May 15:06 Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı
UŞAK'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla arkadaşı Sude Ürer'le (23) birlikte hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu (25) memleketi İzmir'de toprağa verildi.
- 30.05.2022 30 May 15:43 Kapora çetesi, kadın avukatın uyanıklığı sayesinde ifşa oldu
Kapora çetesi, kadın avukatın uyanıklığı sayesinde ifşa oldu Avukat dedektif gibi çalıştı, kapora dolandırıcısını güvenlik kamerasıyla görüntüledi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yatırım amacıyla internetten taksi satın almak isteyen bir market sahibi kendini farklı bir kimlikle tanıtan...
- 30.05.2022 30 May 15:21 Avukat dedektif gibi çalıştı, kapora dolandırıcısını güvenlik kamerasıyla görüntüledi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yatırım amacıyla internetten taksi satın almak isteyen bir market sahibi kendini farklı bir kimlikle tanıtan şüpheliyle anlaşırken, dolandırılma ihtimaline karşı durumu avukatına bildirdi.
- 30.05.2022 30 May 13:19 Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar adına, İzmir'deki Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde okuma köşesi oluşturuldu.
- 29.05.2022 29 May 20:46 TOKİ'nin konut inşaatı Karabağlar Belediyesi'nin itirazları nedeniyle başlayamadı
TOKİ'nin konut inşaatı Karabağlar Belediyesi'nin itirazları nedeniyle başlayamadı Hak sahipleri belediyeye isyan etti İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılması planlanan Toplu Konut İdaresi konutları, Karabağlar Belediyesi'nin imar planına itirazları sebebiyle yaklaşık 3 yıldır başlatılamıyor.
- 28.05.2022 28 May 10:40 Karabağlar Aqua Yaşam Açılıyor
İzmir Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 1 Haziran Çarşamba günü hizmete açılıyor.
- 25.05.2022 25 May 10:09 İzmir Kent Konseyleri Birliği Karabağlar'da Buluştu
İzmir Kent Konseyleri Birliği, Karabağlar Kent Konseyi'nin daveti doğrultusunda Karabağlar'da toplandı.
- 25.05.2022 25 May 00:28 Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığının İmam Hatip Liseleri ve ortaokulları öğrencilerini kapsayan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı.
- 24.05.2022 24 May 17:42 İzmir'de Can Dostlar İçin Yeni Adım: Iskarta Balıklar Mamaya Dönüşecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi balıkçılıkta ıskarta ürünlerin evcil hayvan beslenmesinde kullanılması için harekete geçti. Bu alanda bir sektör oluşturmak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve yurtdışından paydaşlarla Erasmus-Plus Maripet projesinin tanıtım toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Paydaşlarımızla eğitim programları oluşturacağız. Farkındalık çalışmalarıyla beraber evcil hayvan gıda endüstrisine katkı sunacağız” dedi.
- 24.05.2022 24 May 17:20 Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi
Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darbedilen bir kadını saldırganın elinden kurtaran taksici, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ödüllendirildi.
- 23.05.2022 23 May 11:42 İzmir'de "Her Mahalleye Bir Kütüphane" Kampanyası Kapsamında 8 Kütüphane Hizmete Girdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası kapsamında 8 mahalleye kütüphane kuruldu. Başkan Tunç Soyer, kampanyaya bugüne kadar 10 binden fazla kitabın bağışlandığını belirterek, “Bu daha başlangıç, hedefimiz 25 bin. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.
- 22.05.2022 22 May 14:26 İZMİR'DE KADINA ŞİDDETE TAKSİCİDEN MÜDAHALE, O ANLAR KAMERADA
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü Faruk Işık (42), olaya müdahale etti.
- 22.05.2022 22 May 13:00 Kadını darbeden kişiye taksici müdahale etti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesi ve bir taksicinin olaya müdahale ettiği anları güvenlik kamerası kaydetti.
- 22.05.2022 22 May 09:52 Sokak ortasında kadına şiddete taksiciden müdahale
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında bir kişi tarafından darbedilen kadın, taksici tarafından kurtarıldı.
- 21.05.2022 21 May 09:23 Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçeye bağlı Kavacık köyünde yaşayan ve engeline rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya'yı evinde ziyaret etti. Resim sevgisi ve azmiyle herkese örnek olan Düzgünkaya'ya çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Selvitopu, kendisine günün anısına şal armağan etti.
- 20.05.2022 20 May 17:25 İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir caddede karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
- 20.05.2022 20 May 17:20 Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş (2)
TUTUKLANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i (61) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Şükrü Türkmen (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- 20.05.2022 20 May 17:04 İzmir'de ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşini öldürme suçundan gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 20.05.2022 20 May 15:16 Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Ş.T.'nin (69) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü Nurel T.'nin (61), ayrı yaşadığı eşi tarafından daha önce de ölümle tehdit edildiği, bu nedenle de çok fazla dışarı çıkmadığı öğrenildi.
- 20.05.2022 20 May 10:15 Karabağlar Belediyesi'nin Desteğiyle Gönüllü Öğrencilerden Kavacık'ta Kütüphane Projesi
Gönüllü öğrenciler, Karabağlar Belediyesi’nin desteğiyle Kavacık İlkokulu'nda kütüphane düzenlemesi ve duvar renklendirmesi düzenliyor. “Renkli Hayaller Projesi” kapsamında köyde bulunan İzmir Demokrasi Çok Topluluğu'na üye gönüllü öğrenciler, depo olarak kullanılan eski bir binayı kütüphaneye dönüştürüyor. Ayrıca okulun dış duvarlarının boya badanasını yapan öğrenciler, dış duvarı kalem deseniyle renklendirdiler.
- 19.05.2022 19 May 18:58 Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, hastanede hayatını kaybetti (2)
HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ş.T. tarafından bıçaklanan Nurel Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
- 19.05.2022 19 May 18:02 AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN BIÇAKLADIĞI NUREL, YARALANDI
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Ş.T. (69), ayrı yaşadığı eşi Nurel T.?yi (61) 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralandı.
- 19.05.2022 19 May 17:32 Kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
- 19.05.2022 19 May 17:24 Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Cinayet sonrası o anları kayda alan vatandaş şoka girdi İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 19.05.2022 19 May 09:33 Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Genç Meslektaşlarını Ağırladı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği öğrencileri, Karabağlar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Dijital Arşiv gibi çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Mesleği Harita Mühendisliği olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da öğrencileri ağırlayarak, merak ettikleri soruları yanıtladı. Başkan Selvitopu, bu mesleği neden tercih ettiği ve Karabağlar'ı modernleştirmek için yaptıkları projelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.
- 17.05.2022 17 May 17:01 İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı
2021 yılı nisan ayında İzmir'de 5 bin 505 olan konut satışı, 2022 yılı nisan ayında yüzde 53,7 oranında artarak 8 bin 459 oldu.
- 14.05.2022 14 May 11:22 İzmir'de 3 Yılda Yollar İçin 3 Milyar 730 Bin TL Yatırım Yapıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi son üç yılda kentin yollarını yenilemek ve konforlu bir ulaşım sağlamak için başta asfalt, ova yolu ve kavşak düzenlemeleri olmak üzere yeni yolların açılmasından yaya üst geçitlerine kadar 3 milyar 730 bin liralık yatırım yaptı.
- 14.05.2022 14 May 10:34 Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: "Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli"
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başkanlığında toplanan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi, encümen ve komisyonlarını belirleyerek 2021 mali yılı kesin hesap cetvelleri ile faaliyet raporunu onayladı. Başkan Batur, ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin ek bütçe yapmak zorunda kaldıklarını, maaşları zamanında ödeyebilmek için gayret gösterdiklerini belirterek, “Belediyelerin mali yapılarının gözden geçirilmesi ve özellikle belediye gelirleri yasasının bir an evvel gündeme gelmesi gerekiyor” dedi.
- 14.05.2022 14 May 00:58 Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi
Son dakika haberler... İzmir'de polisin sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 4 milyon 100 bin adet makaron, 2 bin 841 paket kaçak sigara, 655 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
- 13.05.2022 13 May 22:14 İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın ele geçirildi
İzmir polisinin, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretimi yaparak depolayan kaçakçılara yönelik düzenlediği baskınlarda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.
- 13.05.2022 13 May 12:29 Genç kadın, devlet desteğiyle çiftçi oldu
İzmir'de doğup büyüyen Özge Martoğlu, 18 yaşındayken yerleştiği kırsal mahallede devlet desteğiyle çiftçi oldu.
- 13.05.2022 13 May 12:08 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.
- 13.05.2022 13 May 11:26 Soyer: "İzmir Nüfusunun Üçte Birinin Ambalaj Atıklarını Çöpe Gitmeden Ekonomiye Geri Kazandıracağız"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl ilk kez düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nın açılışını yaptı. Soyer, “İzDönüşüm projemiz ile şehrimizdeki atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Bu süreci Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimizde, ilçe belediyelerimizle eşgüdüm içinde başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin sonunda, İzmir nüfusunun üçte birinin ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandıracağız” diye konuştu.
- 13.05.2022 13 May 09:35 4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda 4 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
- 12.05.2022 12 May 17:20 İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı
İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı İzmir'de gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve dönüştürülmesi amacıyla Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
- 12.05.2022 12 May 17:04 İZMİR'DE ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM FUARI BAŞLADI
İZMİR'de bu yıl ilki düzenlenen Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.
- 12.05.2022 12 May 10:30 İzmir'de Otizmli Çocuğa Okulda Şiddet İddiası. Savcılık Takipsizlik Kararı Verdi, Baba Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu: "Beni Hak Aramaktan...
İzmir'de, 7 yaşındaki otizmli çocuğuna 2020 yılında özel bir eğitim merkezinde öğretmen tarafından şiddet uygulandığını öne süren baba İbrahim Çetin'in başvurusuna savcılıkça takipsizlik kararı verildi. Karara itiraz edip dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan İbrahim Çetin, "Beni hak aramaktan bıktırdılar, adalete güvenim kalmadı. Yine de çocuğumun hakkını aramak zorundayım. Anayasa Mahkemesi de ret verirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım" dedi.
- 12.05.2022 12 May 09:41 Karabağlar Belediyesi'nce Hayata Geçirilen Mobilya Akademi'de Atölye Çalışmaları Başladı
Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası (İZMOD) iş birliğiyle hizmete açtığı Mobilya Akademi, bu mesleği yapmak isteyenler öğrenciler için önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda Mobilya Akademi'de “Sürdürülebilir ve Ekolojik Tasarım” konulu ilk atölye çalışması yapıldı.
- 11.05.2022 11 May 10:38 Başkan Selvitopu: "Karabağlar Belediyesi Var Olan Bütçesiyle Yatırım Yapan Sayılı Belediyelerden Biridir"
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci toplantısında “Karabağlar Belediyesi var olan bütçesiyle Türkiye'de yatırım yapan sayılı belediyelerden biridir. Türkiye'de bütçe gelir gider dengesini istikrarlı hale getiren, yatırım yapan belediyelerden biriyiz” dedi.
- 10.05.2022 10 May 17:28 Son dakika haberleri: Trafikte başörtülü kıza saldırı davasında hakim, olay yerinde keşif istedi
Son dakika haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışıp başörtüsünü çıkararak darbettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan Ergün ile eşi Yeliz Ergün'ün yargılanmasına devam edildi.
- 10.05.2022 10 May 15:35 Genç kadının başörtüsünü çıkarıp hakaret ettikleri iddia edilen olayda keşif kararı
İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışan ve genç kızın başörtüsünü çıkarıp, darp ettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E.'nin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.
- 10.05.2022 10 May 10:48 İZMİR'DE BİR İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün ürünleri satışı yapan bir işyeri bir kişi tarafından kurşunlandı.
- 10.05.2022 10 May 07:02 İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- 10.05.2022 10 May 06:43 İZMİR'DE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR 2 YARALI
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) -İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı kavga çıktı.
- 09.05.2022 09 May 19:13 İzmir'de işyerini kurşunlayan şüpheli güvenlik kamerasında
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tütün mamulleri satışı yapan işyeri, bir kişi tarafından kurşunlandı.
- 09.05.2022 09 May 17:13 Son dakika... Tütüncüye silahlı saldırı kamerada
Son dakika 3. sayfa haberine göre Tütüncüye silahlı saldırı kamerada Ölümden kıl payı dönen çalışan o anları anlattı İzmir'in Karabağlar ilçesinde tütüncü dükkanına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
- 09.05.2022 09 May 16:43 Son dakika haber | İş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlandığı anları güvenlik kamerası kaydetti.
- 09.05.2022 09 May 12:00 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı
İzmir'de boşandığı eski 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun indirimsiz olarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- 09.05.2022 09 May 11:28 Son dakika haber | Fulya'yı öldüren eski eşine 'müebbet hapis' cezası
Son dakika haberleri: İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- 07.05.2022 07 May 20:55 Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oto kurtarma aracı ve minibüs çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
- 07.05.2022 07 May 00:16 Başkan Selvitopu: Hizmetlerimizin Kalitesi Artacak
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Öncelikle İmar Müdürlüğümüzün arşivinin dijital ortama aktarılması işi bu ay sonu ya da gelecek ay başında tamamlanmış olacak. Sonrasında Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün arşivini aktaracağız. ISO 9001 belgesini de alarak, belediyemizin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu iki sistem birbiriyle uyumlu çalışacak” dedi.
- 06.05.2022 06 May 14:22 Karabağlar'da Anneler Günü Kermesi
Karabağlar Belediyesi'nin Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Selvili Mahallesi'nde düzenlediği “Kadın Emeği Kermesi” törenle açıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin dijital ortamda pazarlanması için hazırlıklara başladıklarını söyledi.
- 05.05.2022 05 May 10:08 Yargıtay, karakoldaki dayağa haksız tahrik indirimi istedi
YARGITAY, İzmir'de gözaltına alınıp, götürüldüğü polis merkezinde darbedilen Fevziye Cengiz (48) davasında 7 yıl sonra kararını açıkladı.
- 02.05.2022 02 May 16:24 Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
- 02.05.2022 02 May 13:10 Karabağlar Belediyesi'nden Mobil Uygulama İçin Cbs Atağı
İzmir Karabağlar Belediyesi, yurttaşların imar durumu alma ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları gibi birçok hizmete mobil uygulamalarla ulaşabilmesini sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemleri'ni (CBS) devreye aldı.