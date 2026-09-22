İzmir Karabağlar\'da 250 gram uyuşturucu, 338 hap ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı

İzmir Karabağlar'da 250 gram uyuşturucu, 338 hap ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karabağlar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 250 gram sentetik uyuşturucu ile 338 uyuşturucu hap ele geçirildi, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İ.F. (34), B.Ç. (18), A.E.M. (18) ve F.C.Ç'yi (17) teknik ve fiziki takibe aldı.
Durdurulan şüphelilerin üst aramasında 250 gram sentetik uyuşturucu ile 338 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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