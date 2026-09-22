Bursa\'da arızalanan otomobili motokurye motosikletten ayağıyla itti

Bursa'da seyir halindeyken arızalanan otomobilin yardımına çevredeki vatandaşlar ve bir motokurye yetişti. Otomobili bir vatandaş iterken, motokurye ise motosikletinin üzerinden ayağını uzatarak aracı itmeye çalıştı. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez ilçelerden birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar otomobili yol kenarına götürmek için harekete geçti.

Bir vatandaş otomobilin arka kısmından aracı iterken, bölgede bulunan motokurye de yardıma katıldı. Motokurye, motosikletinin üzerinden ayağını otomobile dayayarak hareket halindeki aracı itmeye çalıştı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.